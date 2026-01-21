Ir al contenido
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Soluciones primero

Los lectores y las lectoras escriben sobre la tragedia de Adamuz, las amenazas de Trump a la UE, la condena del TEDH a España y el debate sobre la productividad

Cartas al Director
Tendemos a dar más peso a la culpa que a la tragedia. A veces se desvanece el sentimiento ante la pérdida de decenas de vidas, de esas mismas personas que se habían despedido de sus familiares con un hasta pronto. Y reivindicamos el término tragedia como parte de un hilo de X, culpando al político de turno y a su indumentaria en el lugar de los hechos. Dentro de este ruido caben muchas cosas: el bulo, la irritación, la desinformación y, lo peor de todo, el fanatismo. Pero ese accidente sigue ahí, vigente. Pasen elecciones o no, hay vidas que no volverán. Por eso, devolvámosle el puesto que se merece a la importancia de buscar la solución real y dejemos para más tarde la tarea de culpar.

Alba Flores Ortal. Úbeda (Jaén)

La UE como Zeus

Cronos derroca a Urano, su padre, y una profecía le anuncia que uno de sus hijos hará lo mismo con él. Por miedo a perder el poder, cada vez que nace un hijo suyo lo devora, hasta que Rea, su esposa, lo engaña y salva a Zeus. Este, al crecer, mata a su padre y, con él, libera a sus hermanos. Donald Trump es un experto en negocios, no lo niego; pero conoce poco a los europeos, que bebemos de nuestra propia historia. Trump piensa que puede devorar un país tras otro. Olvida que Europa ya vivió otros Cronos. La Unión Europea es hoy nuestro Zeus. Solo como proyecto común, solo en bloque, podremos estar a la altura del desafío.

Isabel de las Alas-Pumariño. Torrelavega (Cantabria)

Me resisto

Reconozco que el documental No estás sola me reconfortó, por cómo se presenta el trabajo de los cuerpos de seguridad, su dedicación para coger a los culpables, en Pamplona y más allá. Sin embargo, he conocido con rabia y estupor la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por la manipulación de las pruebas en un caso de violación por sumisión química. Y yo me resisto. Exijo consecuencias para las personas implicadas en esa manipulación, exijo explicaciones de los responsables, exijo preguntas parlamentarias al respecto, exijo protección para las víctimas y castigo a los perpetradores, exijo estar en el espacio público con los mismos derechos y garantías que la otra mitad de la humanidad. No somos una, ni dos, ni tres, somos multitud. Y nos resistimos.

Nuria Berro. Pamplona

Regulación y productividad

El debate sobre la baja productividad de la economía española suele centrarse en la digitalización, la formación o el tamaño de las empresas. Sin embargo, se presta menos atención al entorno regulatorio y tributario. En la práctica, muchas pymes no operan desde una lógica estratégica de medio y largo plazo, sino desde una dinámica reactiva. Este marco tiene efectos claros sobre la productividad. Cuando las decisiones se toman de forma defensiva —posponiendo inversiones o limitando el crecimiento—, la estrategia pierde centralidad y la mejora productiva queda relegada. Si aspiramos a empresas más productivas y competitivas, quizá convenga ampliar la conversación.

Alejandro Franco-Elía. Barcelona

