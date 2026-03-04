El turismo se frena en enero y solo crece un 1,2% por el retroceso de las llegadas desde Francia y Alemania

La llegada de turistas extranjeros siguió creciendo en el primer mes de 2026, aunque a un ritmo mucho menor en comparación con el mismo período de años anteriores. En enero llegaron a los principales destinos de España 5,12 millones de turistas extranjeros, lo que supuso un crecimiento anual del 1,2%, lejos del 6% del mismo mes de 2024 o del 15% registrado en enero de 2023, según los datos publicados por el INE este miércoles.

La desagregación de los datos muestra que ese enfriamiento en la llegada de turistas se ha concentrado en tres países (Francia, Alemania y Bélgica), ya que la entrada de viajeros siguió creciendo en el resto de mercados emisores analizados por el INE. El principal ajuste se produjo en Francia, de donde llegaron 517.788 viajeros, un 19,5% menos que en el mismo mes de 2025. Este recorte es especialmente importante teniendo en cuenta que Francia es el segundo mayor mercado emisor de viajeros extranjeros a España, con un 13,2% del total, y porque es la confirmación de una tendencia a la baja que ya se pudo constatar el año pasado, donde hubo una caída de 184.000 turistas (un 1%), acelerada por la subida de precios y la crisis económica en el país galo. Alemania, el tercer mercado emisor de viajeros más importante para España, con un 12,4% del total, también retrocedió un 2% hasta los 527.327 viajeros como consecuencia del enfriamiento económico que vive la primera potencia industrial de Europa, mientras que Bélgica registró un recorte del 7,8%. En el otro lado, el Reino Unido, el mayor mercado emisor, con un 19% del total, creció un 3,3%.

El Ministerio de Industria y Turismo prefirió ver el vaso medio lleno que medio vacío y centró su valoración en los positivos datos de gasto turístico, que creció un 9,3% en enero, casi ocho veces más que las llegadas, hasta los 7.800 millones de euros. “Estos datos avalan un comienzo de año en el que, de nuevo, la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas se sigue manteniendo. Una evolución estadística que va en la línea de la apuesta del Ministerio por un cambio de modelo turístico, alineado con la sostenibilidad y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta”, recalcó en un comunicado.

Ese avance del gasto del 9,3% anual estuvo justificado casi en exclusiva por el fuerte avance experimentado por el presupuesto desembolsado por los turistas extracomunitarios para sus vacaciones en España, que aumentó un 18,8% anual hasta los 4.539 millones de euros (el 58% del total). Entre los socios más cercanos, el desembolso global de los turistas franceses cayó un 13,62% y el de los británicos bajó un 1,74%, mientras que el de los alemanes repuntó un 4,36%.

El deterioro experimentado por Francia y Alemania, unido a la estacionalidad de ambos destinos, ha tenido un impacto negativo directo en los dos destinos en los que se concentran las llegadas de esos dos mercados: Cataluña y Baleares. En enero llegaron a la primera poco más de un millón de turistas, con un ajuste anual del 6,2%, mientras que el recorte en Baleares, muy dependiente del turismo alemán que maneja el gigante alemán TUI, creció hasta el 8,8%.

Entre las seis autonomías que concentran el 90% del turismo extranjero, también se produjo una caída en las llegadas en la Comunidad Valenciana (-3,5% anual), mientras que en las otras tres (Canarias, Madrid y Andalucía) sí hubo crecimiento en las entradas. El mayor se produjo en Madrid, con un alza del 8,8% hasta los 766.365 viajeros, superando a Baleares y Andalucía, seguido por Canarias, donde las llegadas crecieron un 4,9%, coincidiendo con la temporada alta, hasta rozar los 1,5 millones de extranjeros, casi el 28% del total recibido en España. El turismo masivo al archipiélago canario ha provocado varias manifestaciones de vecinos y colectivos ecologistas a lo largo de los dos últimos años pidiendo límites a la llegada de viajeros.