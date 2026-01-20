La chica del tren

He hecho cada fin de semana ese trayecto una y otra vez. A veces se me caía la botella de agua, a veces mi gatito vomitaba del temblor del tren, a veces me despertaba un bache. Esta vez, yo no iba ahí, mis padres no han tenido que escuchar mi nombre en los informativos, ni he visto morir en mis brazos a nadie. Esta noche no he podido dormir pensando en que sí, en que sé quién es la chica que pica el billete de ese tren todos los domingos a las 18 y pico de la tarde.

María Gómez Bocanegra. Madrid

Trump, año 1

Todas las previsiones negativas que se tenían del segundo reinado de la era Trump han aumentado, y mucho, cumplido el primer año. Su megalomanía lleva a este personaje histriónico a constantes llamadas de atención. Se cree por encima de todo y de todos. Quiere gobernar el mundo a su antojo. Entre sus aficiones (gran actor teatral) y juegos destaca el peligrosísimo juego de la guerra, del que se ve siempre vencedor. Los que no se someten a su vasallaje son enemigos. Incluso el resto de países de la OTAN. Ninguna persona, ni siquiera los líderes de países democráticos, puede discutir sus medidas políticas, económicas, sociales, culturales. Para nuestro planeta, la nueva era Trump es una pesadilla de la que de momento resulta muy difícil despertar.

Manolo Romasanta Touza. Sigüeiro (A Coruña)

Otro centro de salud desaparece

La Zona Básica de Salud Castelló de Madrid se queda sin centro de salud. Los ciudadanos adscritos a este centro no sabemos por qué se cierra y se nos envía a un local fuera de nuestra zona y bastante alejado. Y yo pregunto a la responsable, Isabel Díaz Ayuso, por qué no se ha buscado una alternativa dentro de la zona antes de cerrarlo. Que no hay locales o que son caros, es posible, pero todas las aseguradoras privadas tienen consultorios y clínicas en este barrio. ¿O es que es eso lo que se busca, engordar una vez más la cuenta de resultados de la sanidad privada? Alejar los servicios sanitarios de Primaria es una forma más de menoscabar el sistema público de salud. Que sepan que somos muchos los que estamos decepcionados y enfadados con la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Mafalda R-Losada. Madrid

Una tribuna de sobresaliente

“¡Excelente!” Es lo primero que pensé tras la lectura de la tribuna de Antonio Muñoz Molina este sábado en EL PAÍS, titulada No enseñar al que no sabe. Normalmente es lo primero que leo cada sábado en mi ejemplar en papel; pero esta semana me ha tocado muy de cerca. He sido profesor en diferentes institutos de la provincia de Sevilla hasta mi jubilación en enero de 2024, y sus reflexiones daban lugar a intercambios de opiniones en la sala de profesores. Aunque bastantes están ya jubilados como yo, seguimos conversando con preocupación a la luz de sus artículos. Las últimas líneas de esa tribuna describen perfectamente mis sensaciones y sentimientos de los últimos años: cansancio, saturación, impotencia… ¡Hartazgo! Es necesario insistir en lo lamentable —casi diría dramático— de tal situación por los costes personales y sociales que supone. Alguien deberá reaccionar alguna vez.

Juan Gabriel Martínez. San Juan de Aznalfarache (Sevilla)