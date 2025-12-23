Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
COLUMNA
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Intolerancia

¿Dejará el PP de caer en la trampa de Vox y la izquierda de transmitir impotencia y dejadez?

Pilar Mera
Pilar Mera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Se asoma la Navidad, tiempo de generosidad, buenos deseos y preocupación por los demás. En ocasiones, hasta de parar una guerra. Como en 1914, cuando el frente occidental de la Gran Guerra enlazó una cadena de treguas no oficiales. Días antes del 25 de diciembre, soldados británicos, franceses y alemanes salieron de sus trincheras y hablaron. Algunos se arriesgaron a mezclarse y compartir comida, celebrar funerales conjuntos, intercambiar prisioneros, recuperar cadáveres amigos, incluso a jugar al fútbol. Un año después, se repitieron algunas de esas escenas, aunque de manera tímida. En 1916, tras el recrudecimiento de las batallas y meses de pérdidas catastróficas, ya nadie anhelaba una tregua.

La guerra terminó en 1918, pero el horror y la destrucción desempeñaron aún un papel protagonista en las siguientes décadas. Tiempos oscuros donde extirpar al enemigo acabó siendo una consigna literal a la que se llegó por el camino de la deshumanización y la imposibilidad de hallar espacios comunes. Por la intolerancia que, como nos recuerda la magnífica exposición así titulada que acaba de inaugurar la Residencia de Estudiantes, se convirtió en el motor político de Europa. Una intolerancia alimentada por la desigualdad y los miedos agitados de manera conveniente con efectos devastadores. Es difícil recorrer las cinco salas de la exposición con indiferencia. A través de hermosos fragmentos materiales de la colección Castañé —carteles, mapas, libros, juegos infantiles, ilustraciones…—, el comisario, Miguel Martorell, nos cuenta una historia que contemplamos con vértigo y congoja: el abismo que cruzaron España y Europa hace un siglo.

En los días previos a la Navidad de 2025, hemos vivido uno de los mayores desalojos colectivos que se recuerdan. Las 400 personas que vivían en el instituto B9 de Badalona están en la calle, sin alternativa a la miseria. Sin que a nadie parezca importarle. Con una administración local empeñada en enfocar el tema como delincuencia. La subida de Vox en Extremadura permite vislumbrar un presente donde la migración y la pobreza se esgrimirán, cada vez más, como armas de guerra política, apostando por la deshumanización, abanderando con orgullo la intolerancia. ¿Dejará el PP de caer en su trampa? ¿Seguirá la izquierda sumida en el desánimo, transmitiendo impotencia y dejadez?

“Nacerá el alba, vendrá un mañana”, vaticinó con esperanza el intelectual y diputado socialista Fernando de los Ríos en las Cortes del exilio. No esperemos a mañana.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pensar cansa, por eso el escándalo gobierna el debate público

Daniel Innerarity

De cuerpo presente

David Trueba

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_