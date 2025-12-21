Secretos de las cumbres europeas
Medio siglo después de su formalización, la intendencia y la frecuencia de las citas han cambiado en pro de la eficacia
Las cumbres europeas se formalizaron en 1974. Entonces se inauguró el Consejo Europeo de jefes de Estado o de Gobierno, que se reuniría anualmente y llegaría a ser la institución decisiva del continente.
Lo idearon los líderes de la “locomotora franco-alemana”: el presidente francés, Valéry Giscard, y el canciller alemán, Helmut Schmidt. Ambos habían sido ministros de Economía, eran federalistas, hablaban inglés. Algo que después se perdió durante tiempo: ni Helmut Kohl, ni Angela Merkel, ni François Mitterrand, ni Jacques Chirac lo dominaban.
Las Comunidades Europeas eran un miniclub de nueve miembros, lo que facilitaba la proximidad, que se cultivaba en resopones informales au coin du feu, junto a la chimenea. Las sesiones formales congregaban una parafernalia de embajadores, ayudantes, altos cargos de la Comisión y el Consejo, intérpretes. Y los antici, así bautizados por Paolo Antici, el primer diplomático que tomó nota de lo hablado y nunca grabado. En sesiones restringidas, algún embajador se agachaba bajo la mesa, susurrando a su primer ministro parco en idiomas la traducción de las intervenciones, y le descifraba su jeroglífico técnico.
Medio siglo después, con 27 Estados miembros, la intendencia y la frecuencia han cambiado en pro de la eficacia. Las sesiones reúnen solo a los 27 mandatarios, junto a las presidencias del Consejo Europeo y de la Comisión, la alta representante y el secretario del Consejo. Todos intervienen en inglés, quien lo ignore está perdido. Gran paradoja, pues el país que oficializó esa lengua, el Reino Unido, se fugó del club. Van al grano, cómodos, sin apenas testigos. Solo acuden a los intérpretes en debates muy técnicos, y/o para justificarles el sueldo.
Lo hace bastante el francés Emmanuel Macron. Aunque destaca en inglés. Es el orador más brillante. También es de expresión eficaz el canciller Friedrich Merz, aunque en inglés gasoil. Y es que ambos fueron banqueros de negocios, al por mayor. Merz es sobrio, lo que todos agradecen.
Su antecesor, Olaf Scholz, lanzaba rollos de hasta 40 minutos monocordes, nadie se atrevía a interrumpirle. Otro que suscita atención es el español Pedro Sánchez, por concreto —deja las peroratas para los periodistas—, porque interviene en todos los temas clave, y porque es el más significado contrapunto socialdemócrata. Y claro, representa a uno de los países mayores, en tamaño, economía y relevancia geoestratégica.
Tras ellos y el polaco Donald Tusk, con inglés más torpón pero bastante humanidad, asciende en protagonismo la exfascista italiana Giorgia Meloni, ahora volcada al pragmatismo. Capta al vuelo las líneas de fuga, de convergencia y de fisura, se encarama a ellas y, ambigua o determinada, lo aprovecha todo, como se hace con el cerdo, para sus fines. Y en este foro, ay, no alardea de ideologismo.
Así, pero ya sin chimenea, cada trimestre.
