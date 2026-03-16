Emboscada y secuestro en el narcohotel de San Blas

Parecía que la cita iba a ser rápida y sencilla. Una transacción en la que las dos partes salían ganando. Ramón S. J. llamó a David M. para proponerle la venta de un Mercedes de su propiedad por 13.000 euros. Los dos hombres acordaron verse en la calle Lola Flores, en un polígono del distrito de San Blas, cerca del aeropuerto Madrid-Barajas. David acudió ese 17 de enero de 2024 acompañado de su tío, José Antonio V., que sería el encargado de conducir el vehículo recién adquirido. Pero ni tío ni sobrino fueron a ninguna parte ese día, sino que permanecieron secuestrados en el narcohotel ubicado frente al lugar de la cita, un complejo abandonado famoso por haber sido testigo de asesinatos, muertes accidentales y agresiones de todo tipo.

Ramón y otro hombre los amenazaron con una pistola y un cuchillo nada más llegar. Los condujeron a una de las decenas de habitaciones en ruinas de uno de los edificios, les robaron el dinero con el que iban a adquirir el Mercedes y les exigieron que llamaran a sus familiares para que les dieran más, mucho más. El relato de ese día y medio queda recogido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que acaba de condenar a dos hombres y a una mujer por secuestrar, amenazar y robar a David y a su tío. Por hacerles pasar 36 horas de auténtico terror.

Los tres condenados, ayudados por otras personas, sentaron a las dos víctimas en un sofá raído y les quitaron los móviles. Uno de los autores de la emboscada se quedó también con el BMW en el que habían llegado a la cita. Los dos hombres les pedían que les dejaran marchar, mientras David llamaba por teléfono a su mujer para decirle que les diera a sus captores 80.000 euros lo antes posible. Los secuestradores llegaron a amenazar a los hombres con mutilaciones e incluso con la muerte. Entre los que retenían a las víctimas se encontraba Ibrahim E.

La familia de David y José Antonio no logró reunir los 80.000 euros en tan poco tiempo, pero un amigo sí que consiguió 14.000 euros en metálico. Los secuestradores quedaron en verse con él en San Fernando de Henares para que les hiciera entrega de esa suma. Hasta ese punto condujeron Ramón y Dolores de los Ángeles J., que fue la que cogió la bolsa con los billetes. Pero los secuestradores aún querían más y exigieron a los retenidos 100.000 euros más.

Esta vez, la mujer de David logró reunir 80.000 euros y quedó con los agresores en un punto de la A2 cercano a Barajas pasada la una de la madrugada. El encierro estaba a punto de empezar su segundo día. El dinero lo recogió un menor de edad contratado para esta misión por Ramón, quien entregó la bolsa a los extorsionadores, que esperaban al otro lado de la carretera. Lo que no sabían era que la policía ya estaba al corriente de todo y había marcado varios billetes con una seña característica, invisible a ojos extraños.

Tras esta segunda entrega, los captores dejaron marchar a David y José Antonio. Los agentes estaban vigilando de cerca a las personas implicadas en el secuestro y apenas una hora después de la liberación de las víctimas, pararon al coche en el que viajaban cinco presuntos implicados en la extorsión. Dentro del vehículo había una bolsa con billetes, muchos de los cuales eran los marcados por los investigadores policiales.

Ramón S. e Ibrahim E. fueron condenados a 11 años de prisión por secuestro y robo. Dolores de los Ángeles J. recibió la pena de tres años y medio de cárcel al ser considerada cómplice. El tribunal aplicó una circunstancia atenuante a Ramón, al haber quedado demostrado que padece esquizofrenia y esto alteró su percepción de los hechos. En el juicio fueron acusados otras tres personas que resultaron absueltas al no haber quedado acreditada su participación en los hechos. Eran los que acompañaban al principal acusado en el coche cuando fueron detenidos.