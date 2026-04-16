Oracle amplía su alianza con Amazon y acumula un rebote en Bolsa del 20% en cuatro días

Oracle ha anunciado este jueves nuevos planes para ampliar su alianza con Amazon Web Services (AWS). Un movimiento que ha recibido el respaldo de los inversores, que habían castigado con dureza a la compañía de Larry Ellison en los últimos meses a causa de la alta deuda y las dudas sobre la rentabilidad de las fuentes inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

Tras el anuncio, las acciones de Oracle vuelven a subir este jueves, con un avance próximo al 4% a la apertura del Nasdaq, y acumulan una revalorización superior al 20% en las últimas cuatro sesiones. Con anterioridad, los títulos se habían dejado cerca de un 60% desde su máximo histórico, alcanzado en otoño de 2025. Amazon, que ha subido más de un 10% en la última semana, apenas registraba cambios.

Bajo el nuevo acuerdo, Oracle ampliará sus capacidades de redes multicloud mediante el establecimiento de conectividad entre Oracle Interconnect y AWS Interconnect.

La colaboración facilitará las implementaciones multicloud tanto completas como de pila dividida. Esta nueva funcionalidad estará disponible a finales de 2026 en la región Este de AWS en Estados Unidos.

“Oracle sigue impulsando la conectividad multicloud como parte de su compromiso de ayudar a los clientes a aprovechar la flexibilidad, la agilidad y el rendimiento en la nube”, afirma Nathan Thomas, vicepresidente sénior de gestión de productos de Oracle Cloud Infrastructure.

Según el directivo, con Oracle AI Database@AWS, la empresa fue pionera en una forma más sencilla para que los clientes ejecutaran cargas de trabajo de Oracle AI Database en AWS con las mismas características, arquitectura y rendimiento que esperan en sus propias instalaciones. “Ahora, estamos ampliando este avance estableciendo la conectividad entre nuestra popular interconexión entre nubes y AWS Interconnect–multicloud. Esto ayudará a nuestros clientes a modernizar sus aplicaciones, unificar sus datos y descubrir nuevas oportunidades de IA generativa”, ha destacado.

Oracle destaca que su colaboración con AWS, que admite implementaciones multicloud tanto completas como divididas, permitirá a las organizaciones aprovechar las ventajas de múltiples proveedores de nube sin la complejidad de gestionar varios proveedores de red e instalar infraestructura de red física. “Gracias a la conectividad unificada entre OCI y AWS, los clientes pueden acelerar la modernización de la IA y, al mismo tiempo, lograr flexibilidad operativa sin tener que gestionar la replicación de datos compleja”, dice la empresa.

En septiembre pasado, Oracle se convirtió en una de las estrellas de la industria tecnológica global gracias a su posición en la IA. De hecho, se disparó en Bolsa hasta alcanzar una capitalización próxima al billón de dólares, gracias a una cartera de contratos de casi 500.000 millones de dólares con grupos como OpenAI, Meta y xAI, la start-up impulsada por Elon Musk. Incluso, Larry Ellison, llegó a ser, durante unos días, el hombre más rico del mundo, por encima, del citado Musk.

Sin embargo, desde entonces, ha perdido más de 500.000 millones en capitalización. En febrero pasado, la empresa anunció sus planes recaudar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares a través de una combinación equilibrada de financiación mediante deuda y capital “para mantener un balance general sólido con grado de inversión”.

Pocos días después, Oracle, que ha puesto en marcha un ajuste de plantilla que puede afectar a cerca de 30.000 empleados, lanzó una megaemisión de bonos por un importe de 25.000 millones.