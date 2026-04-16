Mónica Oltra, Irene Montero, Sira Rego y Janja Lula da Silva toman la palabra en un acto en Valencia

A las puertas de la cumbre bilateral entre España y Brasil y la reunión que atraerá a una docena de líderes progresistas este fin de semana a Barcelona, las mujeres toman la palabra esta tarde en Valencia. En una imagen impensable hace unos meses por los vetos que han operado en el espacio de la llamada izquierda transformadora durante años, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, la ministra de Izquierda Unida, Sira Rego, la exvicepresidenta valenciana de Compromís, Mónica Oltra, y la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, charlan juntas este jueves en un coloquio que lleva por lema “No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista”, asuntos esenciales en un momento en el que Trump desafía el orden internacional con su guerra en Oriente Próximo, y sobre los que estas cuatro figuras relevantes de la izquierda tienen una experiencia personal y política que contar.

El encuentro llega en pleno debate sobre la reconstrucción del espacio político para las generales, tras los vaivenes con Podemos por su acuerdo en Andalucía —hubo pacto, pero con críticas de la organización de Belarra— y una semana después de que Montero, señalada por su partido para liderar una candidatura en 2027, haya empujado la idea de una coalición con Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. Una opción que la dirección de su partido descarta.

Se trata de la primera vez que la dirigente de Podemos comparte formato con una ministra del Gobierno de Sumar (Rego) y supone la vuelta a la primera línea política de Mónica Oltra, que anunció hace unas semanas su intención de disputar la alcaldía de Valencia, a pesar de que la campaña podría coincidir con su juicio por el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada, cometidos por el exmarido de ella entre 2016 y 2017, cuando era educador en un centro religioso con plazas públicas concertadas. Un caso en el que siempre ha defendido su inocencia, denuncia como lawfare (tema a debate esta tarde) y que la llevó en 2022 a apartarse del cargo en la Generalitat.

“Más que un espacio de reflexión, este encuentro nace con la voluntad de generar posicionamiento, tejer alianzas y contribuir a la construcción de una agenda política internacional comprometida con la paz, la erradicación de la violencia política y la defensa de la vida desde una perspectiva ecofeminista”, señala la nota de prensa emitida por la organización. Una forma de contrarrestar también —como lo harán los actos de este fin de semana promovidos por la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el Partido de los Socialistas Europeos— los postulados de la alianza reaccionaria, que celebra encuentros por todo el planeta para propagar su ideología ultraconservadora. La Universidad de Valencia es la institución encargada de acoger un evento que también ha impulsado el Colectivo de Mulheres Brasileiras na Diáspora.