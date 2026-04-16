Khloé Kardashian se arrepiente de haber participado en el documental de Lamar Odom: “Me siento utilizada”

La estrella de la telerrealidad ha recordado cómo vivió la sobredosis de su entonces marido, que en 2015 sufrió 12 derrames cerebrales y 6 ataques cardíacos. El exjugador de la NBA ha refutado algunas de las anécdotas que ella ha desvelado

La estrella de la telerrealidad Khloé Kardashian se arrepiente del último favor que le hizo a su exesposo, Lamar Odom: la también empresaria participó en el último documental del exjugador de la NBA, Al descubierto: La muerte y la vida de Lamar Odom, estrenado el pasado 31 de marzo en Netflix. Kardashian y Odom estuvieron casados de 2009 a 2016 y ella vivió con él su problema de adicción a las drogas. En 2015 ella ya había solicitado el divorcio cuando Odom sufrió una sobredosis en el burdel Love Ranch en Nevada, lo que le produjo 12 derrames cerebrales y 6 ataques cardíacos. Kardashian decidió frenar el proceso legal para quedarse a su lado y ayudarlo con las decisiones médicas, las facturas del hospital y la rehabilitación. Todo lo ha contado en Al descubierto.

Pero no ha pasado ni un mes desde el estreno y ella ha dicho, en el último episodio de su propio podcast, Khloé in Wonder Land, que se siente “utilizada”, “tan tonta” y “tan enojada” de haberse involucrado, después de que Odom haya refutado varias de las declaraciones que hizo ella en el documental. “Creo que lo que me molesta es que hicimos esto y todo bien. Pensé: ‘Nunca más volveré a hacer nada relacionado con Lamar, porque ya estoy bien’. Pero ahora Lamar está dando entrevistas y diciendo que está molesto conmigo. Afirma o insinúa que soy una mentirosa, todas estas cosas, desacreditándome, diciendo que no fui yo quien lo ayudó”, ha dicho en su espacio.

El pasado 6 de abril, en el programa Today, Lamar Odom dijo que no creía que su propio padre ―adicto a la heroína y quien lo abandonó cuando era un niño― fuera capaz de decirle a los doctores que lo desconectaran de su soporte vital, una anécdota que Kardashian cuenta en el documental. Además, cuando le preguntaron si creía que ella le había salvado la vida, él contestó: “En cierto modo. Dios me salvó la vida. Mi Señor me salvó la vida, sinceramente”.

“Estuve dispuesta a hacer lo de Netflix por Lamar. No cobré ni un centavo por esto. No tenía ningún interés en esta disputa. Me daba igual que este documental se hiciera o no. No me importaba. Y tampoco era algo de lo que realmente quisiera seguir hablando”, añade la empresaria de The Good American. “Lo único que hice fue contar la historia que tú me pediste que contara, pero luego venir a faltarme al respeto y actuar como si no hubiera hecho nada de lo que hice, insinuando que soy una mentirosa, es una locura. Sentí que me utilizaron”.

Y añade: “¿La gente cree que me gusta hablar de esto todo el día? No, es traumático. Nunca expondría a alguien si no me correspondiera hacerlo. Guardé todo eso para mí durante 11 años, o el tiempo que fuera. Lamar me pidió que hiciera este documental. Lo hice por él. Pero ahora no vas a venir a hablar mal de mí ni a faltarme al respeto solo porque no te gusta la reacción y la respuesta del público”, relata.

En el documental, Odom mencionó que una de las razones por las que se casó fue para “mejorar su futuro” gracias a los “increíbles contactos de su pareja” y “su estilo de vida”. Además de que él tuvo la idea de hacer un reality de su vida en pareja, para alcanzar el nivel de fama de las Kardashian. “¿Me pides que participe en tu documental y, entre bastidores, tú y tus amigos dicen que estabas conmigo solo por la fama? Me siento tan tonta”, dice Kardashian en el podcast.

Khloé Kardashian está cansada de las relaciones de pareja. En 2021 terminó su relación con Tristan Thompson, el padre de sus dos hijos, tras múltiples escándalos de infidelidad del jugador de la NBA. “La gente siempre me pregunta: ‘¿Por qué no has tenido una cita en cuatro años?’. Y yo les digo: ‘Retrocedamos diez años y les puedo contar con quién he estado y el trauma que me ha causado y que me persigue a diario", cuenta en su podcast. “¿Te lanzarías de cabeza a tu próxima relación o estarías inmersa en ver crecer a tus preciosos hijos y crear recuerdos inolvidables para toda la vida?”.