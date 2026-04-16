La Cámara de Representantes da un revés a Trump al aprobar una prórroga del TPS para haitianos

La Cámara de Representantes aprobó hoy la prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos de Haití, lo que supone un revés al Gobierno de Donald Trump, que eliminó el programa bajo el que 350.000 haitianos residen legalmente en Estados Unidos. La propuesta, presentada por la representante demócrata por Massachusetts Ayanna Pressley, copresidenta del Caucus sobre Haití de la cámara Baja, salió adelante gracias al apoyo de 10 republicanos, que se sumaron a los votos de todos los demócratas y un independiente. La legislación obtuvo 224 votos a favor y 204 en contra.

“Tanto demócratas como republicanos se han unido para apoyar a nuestros vecinos haitianos, no solo porque se trata de una política sensata y acertada, sino porque es lo correcto y lo humano”, dijo Pressley.

La Casa Blanca ha advertido que Trump vetaría el proyecto de ley en caso de que este llegara a su despacho. La norma tiene aún que aprobarse en el Senado, donde no está claro que prospere. “La Administración comprende que, en ocasiones, los miembros deben votar en función de los intereses de sus distritos. Este terrible proyecto de ley no irá a ninguna parte y se ha emitido una amenaza de veto”, declaró el jueves un funcionario de la Casa Blanca, según la cadena NBC. “La Administración se centra en hacer cumplir las leyes federales de inmigración y en poner a los ciudadanos estadounidenses en primer lugar”.

La aprobación de la medida con apoyo de ambos partidos es relevante porque se opone a uno de los pilares de la política migratoria del Gobierno de Trump, que consiste en eliminar los permisos legales de cientos de miles de migrantes para proceder a su deportación. El republicano también ha cancelado el TPS a los ciudadanos de Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nepal, Afganistán, Siria y Camerún.

La legislación prorroga por tres años más el permiso de residencia a los haitianos beneficiados. El miércoles, Pressley impulsó un procedimiento parlamentario que contó con el apoyo de seis legisladores republicanos y permitió la votación en la cámara Baja. Los demócratas usaron una petición de descarga, antes una herramienta poco común, pero ahora utilizada cada vez más para formar coaliciones bipartidistas y superar la mayoría republicana de la cámara. El proceso obliga a que el proyecto de ley llegue al pleno de la cámara para su consideración, pasando por encima del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Cuatro republicanos —los representantes Maria Elvira Salazar de Florida, Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Mike Lawler de Nueva York y Don Bacon de Nebraska— se unieron a todos los demócratas para respaldar la petición. En la votación, la iniciativa obtuvo también el apoyo de los representantes Nicole Malliotakis de Nueva York, Carlos Giménez de Florida y Kevin Kiley de California, lo que permitió que el proyecto de ley avanzara al pleno de la Cámara. El año pasado, la legislación fue presentada por primera vez por los representantes de Nueva York, la demócrata Laura Gillen y el republicano Mike Lawler.

“Uno de cada cuatro de nuestros trabajadores de atención médica a largo plazo es haitiano, y uno de cada cinco de nuestros trabajadores de la salud es haitiano”, afirmó Pressley en un discurso ante el pleno antes de la votación. “La crisis de los cuidados afecta a familias en todo Estados Unidos. Nuestros adultos mayores necesitan cuidados para envejecer con dignidad y en comunidad. Son los haitianos beneficiarios del TPS quienes, de manera desproporcionada, se desempeñan como cuidadores y asistentes de salud a domicilio y quienes, durante la pandemia, arriesgaron sus vidas para cuidar a los enfermos y a los dolientes”, dijo.

El Estatus de Protección Temporal permite a los ciudadanos extranjeros provenientes de países que enfrentan guerras, desastres ambientales u otras condiciones de inseguridad vivir y trabajar en los Estados Unidos durante un periodo determinado.

Las protecciones para los haitianos se otorgaron por primera vez en 2010, tras un devastador terremoto que desplazó a más de un millón de personas. Dichas protecciones se han prorrogado en múltiples ocasiones por la situación de violencia que vive el país. La inestabilidad aumentó después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Las pandillas criminales controlan en la actualidad el 90% de Puerto Príncipe, la capital, y la mayor parte del país.

La Administración Trump intentó poner fin al TPS el verano pasado, pero un juez federal detuvo la medida. El Gobierno apeló la decisión de un juez. En los próximos días, el Tribunal Supremo celebrará una audiencia para examinar un caso por vía rápida que pondría fin al estatus de protección de los inmigrantes haitianos y sirios.

Un informe reciente del International Rescue Committee (IRC) reveló la dramática situación de Haití, que enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo, y los riesgos a los que está expuesta la población civil. El 73% de los hogares reporta sentirse inseguro en el lugar donde duerme, y la mayoría de las familias desplazadas se refugia en condiciones inseguras y de hacinamiento. Solo el 5,5% afirmó vivir en sus propias viviendas.

El 60 % de los hogares no tienen a sus hijos escolarizados, impulsados ​​por el temor de los padres a los secuestros, a quedar atrapados en el fuego cruzado entre pandillas y fuerzas de seguridad, y al reclutamiento forzado, que se disparó un 200% en 2025. Los niños son ya la mitad del total de los miembros de las pandillas. Además, el 75% de los hogares no pueden costear los servicios de salud, lo que aumenta las muertes por afecciones tratables.

Según el IRC, las condiciones amenazan con deteriorarse aún más a medida que el aplazamiento indefinido de las elecciones agudiza la inestabilidad política y comienza a desplegarse la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU, lo que se espera que provoque un aumento de los enfrentamientos entre esos grupos y las fuerzas de seguridad, pudiendo generar niveles aún más elevados de desplazamiento e inseguridad alimentaria.

La eliminación del TPS forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para cumplir la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia. Trump ha acusado falsamente a migrantes haitianos en Ohio de comerse los gatos y perros de sus vecinos.

“Se trata de inmigrantes haitianos que trabajan, pagan impuestos, contribuyen a nuestra economía y cubren una necesidad sanitaria. Privarlos de su estatus y deportarlos a un país en peligro sería una medida carente de compasión y desacertada”, declaró Malliotakis, que afirmó que su oficina ha recibido comunicaciones de residencias de ancianos en su distrito de Nueva York “que perderán personal de enfermería cualificado y dedicado si no se renueva el TPS”.

La votación tiene lugar menos de una semana después de que Trump publicara un vídeo explícito en el que un hombre atacó a una mujer con un martillo en una gasolinera. El Departamento de Seguridad Nacional declaró que el atacante es un inmigrante indocumentado de Haití.