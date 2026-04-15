Jon Kortajarena, padre de su primer hijo

El actor y modelo, fiel a la discreción que le caracteriza, no ha hecho pública la noticia, pero se le ha visto paseando con un carrito de bebé por la calles de Bilbao

Si algo caracteriza al modelo y actor Jon Kortajarena (Bilbao, 40 años) es la discreción y la cuidada gestión de todo lo que tiene que ver con su vida privada. Tanto es así que se acaba de conocer que ha sido padre. Una noticia que adelantó en exclusiva la periodista Marta Riesco el pasado lunes y que ha confirmado la revista ¡Hola! este miércoles 15 de abril. Los rumores comenzaron después de que el modelo bilbaíno se dejase ver por las calles de la ciudad paseando un carrito de bebé y fuese fotografiado. No se conoce si ha sido padre soltero o el sexo del bebé, entre otros detalles.

Su entorno más cercano ha confirmado a la citada revista que el actor quiere llevar este momento tan especial en su vida “con la mayor naturalidad”. Por el momento, Kortajarena no se ha pronunciado al respecto y, como aseguran, no se espera que muestre al bebé en redes sociales. “Aunque no quiere esconderse de nada, no va a romper su norma de utilizar sus perfiles públicos solo de manera profesional”, explica la publicación.

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En 2018, el modelo ya contó en una entrevista con Divinity que le gustaría ser padre. “Es una experiencia que no me quiero perder. No sé cuándo será el momento, la vida dirá, pero al final tener un hijo tiene que ser una experiencia muy gigante, un cambio de prioridades muy interesante. La vida es larga y cada momento tiene su lugar. Si te organizas bien, puedes vivirlos todos intensamente”, dijo entonces. Su última relación conocida fue con el actor Luke Evans, en 2015.

El modelo es un gran defensor de la sostenibilidad y está muy concienciado con el cambio climático. Sus seguidores están acostumbrados a verle recoger plásticos en playas del País Vasco, portar pancartas en acciones de Greenpeace o viajar a Vanuatu, un archipiélago cerca de Australia “del que ya ha tenido que huir gente. Son refugiados climáticos. Y es algo que en poco tiempo va a ser común si no intentamos aportar soluciones”, contaba en 2024 a S Moda. Su lucha contra la dictadura de lo nuevo le llevó entonces a convertirse en embajador de Wallapop, la plataforma de reventa más importante de España para la que protagonizó una campaña publicitaria que también ayudó a idear.

El maniquí favorito de Tom Ford —trabajaron juntos durante 13 años, y en 2022 volvieron a colaborar—, desde 2009 (en la película A single man) cultiva además una carrera como actor, en producciones como la serie El inmortal, de Movistar Plus+, estrenada en 2022. Como explicó a la revista ICON en 2022, fue “un niño hipersensible, rodeado de muchas mujeres con personalidades muy fuertes: mi madre y mis tías, que eran como mis hermanas. Ya desde pequeño mi familia se convirtió en un núcleo de seguridad”. En la entrevista también contó que, aunque ha “jugado un montón con niños y con vecinos”, se encontraba “más a gusto” con sus tías y su familia: “Jugaba con ellas, íbamos al río, cogíamos sapaburuss y cosas así”. Y confesó: “No puede decirse que tuviera problemas para relacionarme, pero no tenía demasiada facilidad para conectar con otros niños. Aquellas películas me hicieron sentir que, de alguna forma, en el mundo adulto me iba a encontrar mucho más a gusto. Tenía ganas de crecer”.

En 2014, en pleno bum de su carrera como modelo, decidió comprar una villa casi en primera línea de mar en Lanzarote. La bautizó Casa Sua (sua significa fuego en euskera), un guiño a la historia volcánica de la isla. “Me estaba yendo muy bien como modelo, pero estaba en un momento de mucha exposición y necesitaba un refugio”, recuerda. “Igual lo habría encontrado en las Baleares, pero en Lanzarote hay una parte de mis raíces y es un sitio donde de verdad puedo desconectar. Al final, las Baleares están llenas de paparazis y de gente de la industria de la moda. Yo quería desaparecer un poco y reencontrarme con la naturaleza y conmigo mismo”, dijo el modelo a El País Semanal en 2025.