Enrique de Inglaterra se sincera sobre su familia y Meghan Markle participa en ‘MasterChef’: los Sussex derrochan cercanía en Australia

El hijo de Carlos III ha compartido sus inseguridades en torno a la paternidad durante un evento de salud mental en el que ha señalado que espera ser un mejor padre de sus hijos de lo que lo fueron sus progenitores. Mientras, su mujer hacía una aparición estelar en el programa culinario, que se emitirá el próximo domingo

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle están aprovechando su visita de cuatro días a Australia —hasta el próximo viernes 17 de abril— para mostrarse como una pareja unida, alegre y cercana. Como no son miembros en activo de la realeza desde 2020, cuando decidieron renunciar a sus compromisos reales, los duques de Sussex suelen intentar proyectar en sus viajes una imagen más informal que la de una visita oficial, de ahí que este martes —segundo día de su gira en Australia— se pudiera ver al hijo menor de Carlos III jugando a fútbol australiano o a su mujer —el martes— haciendo figuras de plastilina con hijos de veteranos de guerra. Son conscientes de que cada uno de sus movimientos se está mirando con lupa, igual que cada una de sus palabras y, este miércoles, los principales diarios británicos no han dudado en destacar algunas de las que el príncipe pronunció durante un evento sobre salud mental. “Desde el punto de vista terapéutico, uno quiere ser la mejor versión de sí mismo para sus hijos. Sabía que tenía asuntos del pasado con los que necesitaba lidiar y, por lo tanto, debía prepararme para, básicamente, liberarme de ese pasado antes de ser padre”, aseguró frente al público de Melbourne.

Enrique empezó a hablar sobre la crianza de los hijos que, según él, está en constante evolución, y aseguró que quiere ser un mejor padre para sus hijos —Meghan y él son padres de Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro— de lo que sus padres fueron para él. Inmediatamente, el duque se apresuró a explicar que no estaba “señalando con el dedo” a sus propios progenitores —Carlos III y la fallecida Diana de Gales—, justificando que incluso alguien con una educación perfecta querría mejorarla para sus propios hijos. “Nuestros hijos son una mejora. No quiero decir que yo haya mejorado a mi padre ni que mis hijos me hayan mejorado a mí, pero los niños que criamos en el mundo actual necesitan estar mejor preparados”, advirtió.

El duque de Sussex también compartió los miedos e inseguridades que le abordaron durante los embarazos de sus dos hijos. “Hay muchos libros que puedes leer, pero no hay un manual. A veces, se produce una desconexión porque es mi mujer la que da a luz y yo solo estoy ahí para presenciarlo. Tengo que ser el sustento de la familia, tengo que ocuparme de ella y hacer todo lo que sea necesario por mi mujer, pero de repente hay otra persona más en esto”, recordó sobre su experiencia como padre primerizo en 2019. “Por mi experiencia, te sorprenderían mucho las reacciones de la mayoría de los hombres que son capaces de reconocer o señalar días o semanas en los que han tenido esa sensación de vacío o entumecimiento, en los que pensaban que deberían estar sintiendo algo más”, contó.

El príncipe Enrique durante una sesión de fútbol australiano con los Western Bulldogs, en el marco de su visita a Australia, el 14 de abril de 2026. Jonathan Brady (via REUTERS)

Meghan Markle no acompañó a su marido durante el evento de salud mental porque estaba haciendo su propia aparición estelar en la versión australiana de MasterChef. “Ya hemos tenido a la realeza de MasterChef en nuestra cocina antes, pero nunca a alguien como ella. Directamente desde la soleada California, demos la bienvenida a MasterChef Australia a la duquesa de Sussex, ¡Meghan Markle!”, anuncia la presentadora del programa de televisión en un adelanto que la cadena 10 News ha compartido este miércoles en Instagram. El vídeo muestra a Meghan entrando triunfante en escena mientras todos aplauden entusiasmados. “¡La apasionada de la gastronomía Meghan Markle se une a MasterChef Australia como jurado invitada!”, apunta el texto que acompaña a las imágenes. El programa se emitirá el próximo domingo a las 7 de la tarde (hora local).

La aparición de la duquesa de Sussex se produce ocho años después de que el entonces príncipe Carlos visitara el plató del programa en 2018 junto a la ahora reina Camila —como invitados, no jurados—. Meghan mostró algo de sus habilidades culinarias durante su serie de estilo de vida de Netflix, Con amor, Meghan, que hasta ahora ha emitido dos temporadas y un especial navideño. En el programa, Meghan preparó creaciones como pollo frito en tempura o un pastel de miel y limón con frambuesas.

El viaje de los Sussex, el primero que realizan a Australia desde 2018 y tras su distanciamiento de la familia real británica, ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos ciudadanos valoran su cercanía y el uso de vuelos comerciales, sectores políticos australianos han cuestionado el eventual uso de recursos públicos para su seguridad. Analistas británicos señalan que, a diferencia de giras anteriores, la pareja ha optado por reducir la exposición pública y evitar actos multitudinarios, en parte por motivos de seguridad y también para marcar distancia respecto a visitas oficiales de la realeza.

Por la tarde de este martes, Enrique también se desplazó a Canberra para participar en un evento que conmemoró el servicio militar y las experiencias de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y su legado. Depositó una corona de flores en el monumento conmemorativo y participó en la ceremonia, donde esparció humo de una hoguera con hojas ardiendo mientras el público observaba y la policía patrullaba el lugar. Además, está previsto que en los próximos días los duques pasen por Sídney, donde participarán en más iniciativas relacionadas con comunidades indígenas, salud mental y proyectos sociales.

El príncipe Enrique contempla el Muro del Recuerdo en el Monumento Conmemorativo de la Guerra de Australia, en Campbell, Canberra, el 14 de abril de 2026. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

El debate sobre la monarquía se mantiene vivo en Australia, miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth). Desde que se convirtió en un país federado en 1901, se rige mediante un sistema monárquico con democracia parlamentaria, con Carlos III como jefe de Estado pese a encontrarse a más de 15.000 kilómetros de distancia del Reino Unido.