Lena Dunham confiesa haberle sido infiel a Jack Antonoff en ‘Famesick’, sus memorias recién publicadas

Después de crear una de las obras audiovisuales más icónicas de la segunda década de los dos mil, la actriz, guionista y creadora Lena Dunham (Nueva York, 39 años) sigue dando contenido a los más nostálgicos. Este martes 14 de abril, 14 años después del estreno de la serie Girls —con la que Dunham desnudó emocionalmente a la generación milenial—, ha publicado sus memorias, tituladas Famesick. El libro, en el que ha trabajado casi una década, cuenta aspectos de la vida de la autora hasta ahora desconocidos. Muchos de ellos están relacionados con lo que ocurría detrás de las cámaras de Girls, como su complicada relación con Adam Driver, el coprotagonista de la serie, de quien cuenta que en una ocasión llegó a lanzar una silla contra la pared. Pero también cuenta otros relatos más íntimos, como su relación con el aclamado productor musical Jack Antonoff (Nueva Jersey, 42 años), con quien tuvo una intensa relación durante casi seis años que acabó a finales de 2017.

En este capítulo de su vida sentimental, del que ya se ha hablado y teorizado en el pasado —y que revivió en 2025 con el estreno de su otra gran serie, Sin medida, por supuestos paralelismos—, la autora ha sido más transparente que nunca, admitiendo que llegó a ser infiel a Antonoff con un antiguo amor de la escuela secundaria llamado Nick. Como recoge la revista estadounidense Entertainment Weekly, la “cercanía” de Antonoff con una “estrella del pop adolescente” había empezado a “resultar un poco extraña”. Esta podría ser una referencia a la cantante neozelandesa Lorde, a quien la autora no menciona, pero que en aquel momento era una de las estrellas de la música a la que Antonoff estaba produciendo disco —igual que ha hecho con Taylor Swift o Lana del Rey— y con la que se le relacionó durante años.

El giro de guion que se revela en Famesick reescribe lo que se sabía hasta ahora sobre la famosa pareja, incluso sobre aquella escena de ruptura, que parece que se hizo inevitable tras la infidelidad que acaba de revelarse. Ella misma describió el momento en el que hablaron de su separación en mayo de 2018, en un ensayo escrito para Vogue. Entonces, Dunham relató: “Fue en diciembre, ese tipo de clima confuso en el que el sol resplandeciente hace que el aire frío se sienta aún más helado. Estábamos sentados en la cocina que habíamos compartido durante casi cuatro años, mirándonos en silencio, reconociendo lo que ninguno de los dos quería decir. Aquella conexión obsesiva se había convertido en una devoción ciega, y las vendas comenzaban a caer, revelando que habíamos evolucionado por separado. Que la rabia no era sexi ni sostenible. Que nuestros corazones seguían rotos de tanto intentar arreglarlo, pero ya no había dudas sobre si podíamos hacerlo o no”.

En los años posteriores, Duhman también contó públicamente que la separación de Antonoff coincidió con la mala racha emocional y física por la que ella pasó a principios de 2018. A sus 31 años, la actriz acababa de someterse a una histerectomía, una extirpación de útero que le practicaron por la endometriosis que sufría y que le causaba intensos dolores (también habló sobre ella en Vogue). Poco después, se sumó su ingreso en un centro de rehabilitación por su adicción a los ansiolíticos que tomaba tras la intervención: “Hubo un momento en que no quería vivir”, llegó a decir sobre este periodo en marzo de 2020, cuando habló para la revista Cosmopolitan: “Me di cuenta de que no solo estaba tomando medicamentos para el dolor físico, también estaba tomando medicamentos para el dolor emocional”, continuó.

Sobre esta época, que coincidió con su infidelidad confesa, la actriz, que se veía a sí misma “como una especie de media esposa”, ha revelado en el libro: “Nunca había dejado de coquetear —quiero decir, aún no estaba muerta—, pero había respetado unos límites muy estrictos, sin llegar nunca tan lejos como para hacer algo fuera de lugar. Si hubiera querido fijarme, quizá habría visto que Jack no los respetaba tan al pie de la letra como yo". Explica además que a finales de 2017, después de la histerectomía y de que “cambiaran las reglas del juego”, escribió a Nick “sin ningún reparo”, diciéndole que acababa de someterse a una operación importante y que necesitaba que alguien la animara: “¿Nos vemos en el puente? ¿Me traes un peluche?”, le dijo ella. “Voy corriendo”, fue la respuesta de Nick. “Dejé que mis labios vagaran lentamente por su rostro hasta llegar a los suyos, y recordé cómo la madre de Marissa, mi amiga del instituto, nos contó una vez que durante una aventura en los años setenta, en la que engañó a su primer marido con el padre de Marissa, insistía en llevar una capa de terciopelo rojo con capucha allá donde iba”, continúa contando. Ella, por su parte, llevaba “un jersey del tamaño de una caravana, pero también estaba lista para cometer adulterio”.

Tras una aventura que duró tres días y coincidió con una gira profesional de Antonoff—“La tercera noche, mis padres se fueron de la ciudad y Nick se quedó conmigo en su casa, donde me practicó sexo oral mientras yo observaba las llamas crepitando en la chimenea eléctrica”, describe—, Duham tuvo que enfrentarse a sus actos. Después de intentar justificarse a sí misma pensando que su affaire con Nick había sido “por el bien de ambos, para que nuestra casa volviera a ser un hogar”, acabó iniciando una conversación difícil en la que ambos acabaron llorando, con las frentes unidas: “Pase lo que pase, le dije, siempre serás mi primer gran amor’. ‘Y tú serás el mío’, respondió él entre lágrimas”.

En una entrevista reciente con The New York Times con motivo del lanzamiento de sus memorias, la creadora de Girls ha explicado: “Es un privilegio que todas las canciones de ruptura que te encantan las haya escrito tu ex. Me siento afortunada. Me costó mucho madurar. Esa fue la primera. Pensaba que te enamorabas de alguien y luego estabais juntos para siempre. Ese final fue muy intenso para mí. Miré a mi alrededor y pensé: ‘¿Todo el mundo está tan afectado por su ruptura?”. Desde septiembre de 2021, Dunham está casada con el músico británico (hijo de madre peruana y padre inglés) Luis Felber. En agosto de 2023, Jack Antonoff hizo lo mismo con la actriz Margaret Qualley, con quien se le vio públicamente por primera vez en 2021.