Sara Carbonero despide a su madre en su localidad natal, Corral de Almaguer

Sara Carbonero (Corral de Almaguer, Toledo, 42 años) acaba de despedir a su madre, Goyi Arévalo, fallecida, según ha publicado El Español, el domingo 12 de abril, tras años sufriendo una larga enfermedad. Este lunes 13 de abril, la periodista acudió al tanatorio de su localidad natal, Corral de Almaguer, donde se instaló la capilla ardiente.

Carbonero, visiblemente afectada por su reciente pérdida, con gesto serio y consciente de que la prensa que la esperaba a la salida y le daba el pésame, estuvo acompañada por su entorno más cercano. Junto a ella estuvieron su pareja actual, el empresario canario José Luis Cabrera, su expareja y padre de sus hijos, el futbolista Iker Casillas, y amigas como Raquel Perera y la también periodista Isabel Jiménez. Desde allí, partió el cortejo fúnebre hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, donde a las 17.30 horas tuvo lugar el funeral por Arévalo.

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El fallecimiento de su madre llega en un año especialmente difícil para la comunicadora. A principios de 2026, tras dar la bienvenida al nuevo año en la isla canaria de La Graciosa, Carbonero tuvo que ser ingresada el pasado 2 de enero en un centro hospitalario de Lanzarote, a donde acudió por una indisposición y molestias abdominales, y donde finalmente fue intervenida. Tras una operación y 11 días ingresada en el hospital José Molina Orosa, la periodista abandonó las urgencias del centro hospitalario y regresó a Madrid en compañía de Cabrera, para continuar con su reposo.

Iker Casillas, en Corral de Almaguer, durante la despedida a Goyi Arevalo, la madre de Sara Carbonero, el pasado 13 de abril. Europa Press Entertainment (Europa Press via Getty Images)

Carbonero, diagnosticada de cáncer de ovarios en 2019 —año en el que recibió tratamiento y fue intervenida—, volvió a ser operada de urgencia en 2022, en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Desde entonces, la periodista se somete a revisiones periódicas. En octubre de 2024 fue la primera vez que habló abiertamente y en público de su enfermedad: “Cáncer, una palabra de la que he huido durante años. No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla”.

Aunque Carbonero y José Luis Cabrera se conocen desde 2021 —cuando les presentó Isabel Jiménez—, su relación sentimental se hizo pública en 2025 y comenzó a finales de 2024. Tras un noviazgo de dos años con Nacho Taboada, la periodista pasó 2025 en compañía de su nueva pareja, con quien se le ha visto por las calles de Madrid, disfrutando de la playa en Las Palmas de Gran Canaria, donde Cabrera posee una casa, y ahora, en uno de los momentos más duros de su vida.