La caída de la natalidad se ceba con los colegios públicos: así lucha Navarra contra el blindaje que protege a la concertada

El vendaval demográfico que golpea a los colegios por la caída de la natalidad que empezó con la crisis financiera de 2008 y duró hasta 2024 (salvo un mínimo repunte en 2014) no lo hace de forma equitativa en las distintas redes escolares. La razón son los conciertos educativos, unos contratos que las administraciones autonómicas acuerdan por ciclos de cuatro años con los centros privados concertados, un periodo durante el que las autoridades educativas tienen muy difícil suprimir grupos en los centros pese a que su matrícula haya bajado con fuerza. Esta circunstancia es sabida, pero pocas veces lo denuncian las propias comunidades autónomas, como ha hecho Navarra este martes.

El Departamento de Educación del Ejecutivo foral ha informado de que entre el curso 2014-2015 y el actual, las escuelas públicas del territorio han perdido 54 unidades en las aulas de tres, cuatro y cinco años, los niveles más castigados por el golpe demográfico, lo que supone casi siete veces más que lo que han perdido los colegios concertados (8), a pesar de que la bajada de alumnado ha sido prácticamente igual en ambas redes: del 20% en la concertada y del 22% en la pública en la franja de edad mencionada.

Para mejorar dicho desequilibrio, el Departamento, que dirige el socialista Carlos Gimeno, ha aplicado una serie de criterios en la renovación de los conciertos que acaba de concluir que ha tenido como consecuencia que para el periodo siguiente, que irá del curso 2026-2027 al 2029-2030, se reducirán 19 unidades de dichos niveles en los centros concertados. De tal modo que entre el curso 2014-2015 y el curso que viene, el impacto asumido por ambas redes será más parecido: la pública habrá perdido el 9% de las unidades y la concertada, el 7%.

Los criterios utilizados por Navarra han consistido en exigir a los colegios, para renovar el concierto, primero, una demanda “no inferior a la ratio media de la etapa educativa de la zona geográfica en la que se encuentre el centro (17 alumnos en Pamplona y comarca y 15 en el resto de Navarra)”. Segundo, no concertar unidades con demanda inferior a esos niveles en los cursos previos. Y tercero, evitar ofertas “sobredimensionadas” en las áreas, lo que en un pequeño número de casos, según Educación, ha supuesto que alumnos cuyas familias habían solicitado plazas en un centro concertado han sido derivados a escuelas públicas con vacantes.

Los criterios, según el departamento navarro, se basan en la aplicación de la actual ley de educación, la Lomloe, y buscan garantizar “que la escuela pública no se vea gravemente perjudicada frente al sistema de blindaje de los conciertos de la privada”.

El consejero Gimeno asegura que la pérdida de grupos en la concertada habría sido mayor de no haberse aplicado, al mismo tiempo, un “criterio de excepcionalidad” regulado en la normativa foral. Este ha hecho que se mantengan conciertos en colegios concertados que acogen “a un porcentaje de alumnado vulnerable superior a la media de su entorno”; que son “oferta única de un determinado modelo lingüístico en la localidad en que se ubican” (lo cual sucede especialmente en el caso de las ikastolas, centros concertados que ofrecen la enseñanza en euskera), y en algunos centros que han garantizado que acogerán la llamada matrícula sobrevenida, chavales, normalmente migrantes, que se incorporan al sistema educativo a mitad de curso.