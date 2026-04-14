La vida en verso de Noah Jupe: el protegido de George Clooney, el Hamlet de ‘Hamnet’ y el nuevo Romeo del West End

El británico, que lleva desde niño haciendo del ‘hijo de’ en numerosas producciones, volvió tras la pandemia preparado para trabajar con su hermano en la película de Chloé Zhao. Actualmente, interpreta a otro personaje de Shakespeare en el teatro, junto a Sadie Sink

La interpretación de Noah Jupe (Londres, 21 años) en Hamnet, la película de Chloé Zhao basada en el best seller de Maggie O’Farrell, puede ser su papel más breve hasta la fecha, pero también el que ha cambiado todo para el actor. Aunque interpretativamente el reconocimiento de la cinta fue para la actriz irlandesa Jessie Buckley —ganó el Bafta, el Globo de Oro y el Oscar—, a sus 19 años (los que tenía durante el rodaje) Jupe no dejó pasar la oportunidad de sacar toda su fuerza dramática haciendo de príncipe Hamlet al final del largo. El mismo entusiasmo para el drama isabelino que desde el pasado 16 de marzo demuestra sobre las tablas del teatro Harold Pinter, en el West End londinense, donde declama los versos de Shakespeare en Romeo y Julieta, junto a la actriz Sadie Sink (Stranger Things) y bajo la dirección de Robert Icke.

A diferencia de la Julieta de Sink (la actriz no se había acercado en profundidad a la obra del bardo inglés hasta que se cruzó con Icke), la experiencia de Jupe con los versos de Shakespeare en Hamnet fue clave para hacer ahora de Romeo, como él mismo contó recientemente en una entrevista con el medio especializado WhatsOnStage. Aseguró que durante su trabajo haciendo de príncipe Hamlet todo “fue muy rápido, no tuve mucho tiempo para prepararme”, pero también reconoció el poso que dejó en él esa interpretación: “Me di cuenta de lo estimulante que era”.

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A las buenas críticas que tuvo la película de Zhao —donde comparte pantalla con su hermano Jacobi Jupe, que con 11 años interpretó al hijo de los Shakespeare— le suceden ahora las que recibe en el West End. La producción, tachada de “comedia burda” por The Times, parece descargar el peso sobre las actuaciones de sus protagonistas, que se han salvado de la quema: “La sinceridad emocional de Sink y Jupe no es compartida por el resto del elenco”, escribía el pasado 1 de abril el crítico teatral de The New York Times. Mientras, las redes sociales se han llenado desde hace unas semanas de vídeos de Sink y Jupe posando juntos y deslumbrantes en la alfombra roja de los Bafta y, más tarde, en el estreno de la obra en la capital británica; o saludando con seriedad profesional al público de sus primeras funciones —Zendaya y Tom Holland se acercaron a verles hace unos días—, para desaparecer luego del escenario dedicándose miradas cómplices y emocionadas.

Noah Jupe y Sadie Sink, en la alfombra roja de los premios Bafta, el 22 de febrero de 2026 en Londres. Scott Garfitt (BAFTA via Getty Images)

Aunque es pronto para saber si Noah Jupe seguirá atreviéndose con Shakespeare, sí es innegable que su carrera interpretativa ha cogido impulso desde su trabajo junto a Buckley y Paul Mescal [el Shakespeare de Hamnet]. Criado en un hogar que comía del cine, pero donde ni su madre, la actriz Katy Cavanagh, ni su padre, el cineasta Chris Jupe, animaron a sus hijos a dedicarse a esta industria, el mayor de ellos (hay una tercera hermana, la mediana, Jemma) quiso probar suerte pronto como actor. Nada de lo que sus padres pudieran decirle sobre la dureza de la profesión hizo que cesara en su empeño. Como contó en febrero de este año a The Perfect Magazine, Jupe estaba obsesionado con el cine: “Veía una película al día, insistiendo constantemente a mi madre para que me dejara ver aquellas para las que era demasiado joven. Me puso Cuenta conmigo cuando tenía siete años. Me dejó ver Uno de los nuestros cuando fui un poco mayor. Eran la fuente de mi imaginación durante días". Al final, un agente de su madre vio una fotografía del niño y se la pasó a un director de casting que buscaba un joven actor para la adaptación de una obra del novelista británico Roald Dahl, empezando así la rueda de audiciones de Noah Jupe.

Noah Jupe y George Clooney, en el estreno de 'Suburbicon' en el Festival de Toronto 2017, en septiembre de ese año. George Pimentel (WireImage)

En 2016, logró su primer trabajo importante, en la producción de BBC El infiltrado, un drama basado en la novela de John le Carré. Luego vinieron sus papeles como hijo de. Jupe fue el hijo de Matt Damon y Julianne Moore en Suburbicon (2017), la película dirigida por George Clooney con guion de los hermanos Coen. También el hijo de John Krasinski y Emily Blunt en las dos partes de Un lugar tranquilo (2018 y 2021), dirigidas por Krasinski. Jupe llegó a esta historia sobre una familia que lucha por la supervivencia en plena invasión alienígena por recomendación de Clooney, quien, según contó Krasinski tras una proyección, le llegó a decir: “No es solo el mejor actor infantil con el que vas a trabajar, sino el mejor chaval y la mejor experiencia que tendrás”. Más tarde, fue el hijo de Shia LaBeouf en Honey Boy (2019), la película inspirada en la complicada relación de LaBeouf con su padre y que le valió a Jupe una nominación al Independent Spirit y a los Critics Choice. Y por último, el de Nicole Kidman y Hugh Grant en la exitosa miniserie de HBO The Undoing (2020).

Los hermanos Noah y Jacobi Jupe, en los premios Critics' Circle Film, en Londres, Inglaterra, el 1 de febrero de 2026. Gareth Cattermole (Gareth Cattermole/Getty Images)

Después de un fundido a negro por la pandemia, Jupe regresó no como el hijo de, sino con una imagen muy distinta: “En ese tiempo maduré de verdad. Cuando volví, la gente decía: ‘Vaya, ya no es ningún niño”, contó sobre aquel lapso temporal en la revista Flaunt, de la que fue portada en diciembre de 2025. De esta última etapa es su papel en el biopic de los hermanos Emerson, Dreamin’ Wild (Un sueño maravilloso), de 2022, en el que interpreta a la mitad del dúo, Donnie; además de otros trabajos, como en la miniserie de Apple TV La dama del lago y en el drama & Sons, del director argentino Pablo Trapero. Y por fin, Hamnet.

La gira de los hermanos Jupe

Si la película de Zhao ha supuesto la proyección internacional para el mayor de los hermanos Jupe, para el pequeño Jacobi ha sido un acceso directo a Hollywood. En el papel de Hamnet Shakespeare, su interpretación de un saludable niño de la campiña inglesa del siglo XVI y de su trágico desenlace regocijó primero a los espectadores para luego sumirlos en la tristeza. Una mezcla de emociones que se manifestó en una gran simpatía en el mundo real, cuando los dos hermanos, Noah y Jacobi, hicieron juntos la gira mundial de la película y se dejaron querer en la temporada de premios (96 en total para Hamnet, de sus 302 nominaciones). A la última de las citas, la de la noche de los Oscar en el Dolby Theatre, donde Jacobi sí pudo ver cómo a su madre en la ficción le daban una estatuilla como mejor actriz, su hermano mayor no llegó: estaba estrenando Romeo y Julieta en Londres.

Noah Jupe y Sadie Sink, tras el estreno para prensa de 'Romeo y Julieta' en el teatro Harold Pinter, en el West End, el 31 de marzo de 2026 en Londres. Jeff Spicer (Getty Images)

Aún queda algo de aquel actor infantil en el que se sube al escenario con Sadie Sink —hasta el próximo 20 de junio— para interpretar a Romeo, con ropa negra y gesto grave. Conserva cierta timidez, esa actitud que solo tienen los que, aun triunfando pronto, se toman cada proyecto como el reto más serio: “A la hora de elegir mis papeles, soy muy exigente y me aseguro de que sean algo que nunca haya hecho antes. Me encanta ser actor porque te permite meterte en la piel de personas y personajes diferentes, experimentando emociones y formas de vida distintas. Quiero explorar eso todo lo que pueda. Tan solo intento encontrar papeles diferentes que me dejen aprender tantas cosas como sea posible”, dijo en su entrevista a Flaunt.

“La vida imita al arte para el joven coprotagonista de Sink”, continuaba la reseña de Romeo y Julieta en The New York Times, antes de señalar la “bondad inocente y entrañable” del actor sobre las tablas del Harold Pinter.