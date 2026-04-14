Los homicidios en México profundizan su caída a 50 diarios, la menor cifra en 10 años
El Gobierno de Claudia Sheinbaum reporta un promedio de 50 homicidios diarios este marzo, cifra no vista desde el mismo mes de 2016
México ha logrado revertir la tendencia al alza de los asesinatos relacionados con el crimen organizado, según cifras oficiales. El Gabinete de Seguridad ha documentado este marzo un promedio de 51,4 homicidios diarios, la cifra más baja desde el mismo mes de 2016, cuando se registraron 55,1 asesinatos en promedio. La tendencia ha venido a la baja al menos desde 2021 ―en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador―, y cada año se ha logrado disminuir ligeramente la violencia y de manera muy gradual. Sin embargo, el mayor desplome en la estadística se ha dado, justamente, de 2025 a 2026, en el primer tramo del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha apostado por una estrategia de combate al crimen organizado que apunta a la desarticulación de redes y los golpes de precisión.
El de López Obrador fue considerado el sexenio más violento porque fue allí cuando se alcanzó el mayor pico de asesinatos relacionados con el narco: 90 en marzo de 2018 ―en promedio diario―, 93 en 2019 y 98 en 2020. Al año siguiente comenzó el descenso. El expresidente defendía sin embargo su política de seguridad, el famoso paradigma de “abrazos, no balazos”, que consistió en evitar la confrontación directa entre las dependencias de seguridad y las organizaciones criminales. Mientras los críticos consideraron que esa política significó una permisividad con el narco, el expresidente explicaba que, de no haber virado en la estrategia, las cifras de muertos seguirían al alza indefinidamente. De alguna manera, López Obrador aplanó la curva. Su sexenio cerró con un promedio de 77,8 homicidios diarios.
El Gobierno de Sheinbaum ha profundizado la caída en la violencia. Según cifras presentadas por el Gabinete de Seguridad en la conferencia diaria de la presidenta este martes, el sexenio arrancó con un promedio de 87 homicidios diarios en octubre de 2024, el primer mes de su mandato. Mes con mes, el número ha ido a la baja, aunque con picos de subida, hasta alcanzar la cifra histórica de 51,4 de este marzo. La disminución ha sido del 41%.
Promediar las muertes sirve para la estadística, pero la realidad en algunos Estados es alarmante y da cuenta de la dinámica del crimen organizado en esos territorios. 7 de las 32 entidades federativas concentran el 50% de las muertes registradas este mes: Guanajuato —por mucho tiempo el Estado más violento—, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. Pese a su lugar a la cabeza de la lista, el Gobierno de Sheinbaum asegura que en esos y otros Estados los homicidios también van a la baja: 63% menos en Guanajuato (en promedio diario desde septiembre de 2024), 42% menos en Baja California, 54% menos en Estado de México.
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