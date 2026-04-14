Los Mossos buscan a un grupo de jóvenes que golpearon a un chico discapacitado en Girona
Entre cuatro y seis desconocido golpearon en la cara a la víctima, que necesitó puntos de sutura
Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para averiguar la identidad de un grupo de jóvenes que la noche del pasado sábado atacó a un chico con una discapacidad en plena vía pública de Girona. La víctima consiguió llegar a la estación de trenes de Girona, cuando le encontraron los vigilantes de seguridad les explicó lo sucedido y estos alertaron a los Mossos. El joven necesitó puntos de sutura en una herida del labio.
Según fuentes policiales, sobre las 22.30 horas los mossos recibieron un aviso de los vigilantes de seguridad que alertaban de que habían encontrado en los lavabos de la estación a un joven con una discapacidad intelectual, medio desorientado y herido, que les dijo que le habían atacado. El padre del joven y varias patrullas se desplazaron hasta el lugar y tomaron declaración a la víctima, que les dijo que iba por la calle del barrio de Can Gibert hacia la estación cuando un grupo de entre cuatro y seis jóvenes, que se taparon la cara, le golpearon. Le dieron varios golpes sobre todo en la cabeza y la cara, y le partieron el labio. Fue trasladado al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Güell de la Devesa donde le suturaron la herida. La tarde del domingo se presentó con su familia a presentar la denuncia por los hechos sucedidos.
La Unidad de Investigación (UI) de la comisaría de Girona ha abierto una investigación por un presunto delito de lesiones para esclarecer qué pasó exactamente. Los investigadores buscan cámaras de video-vigilancia de negocios de la zona que hayan podido garbar lo ocurrido o a sus autores, y posibles testigos de los hechos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.