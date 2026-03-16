Sheinbaum afirma que hay un acuerdo para su plan B de la reforma electoral en solo dos puntos

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha desinflado el tono esta lunes en torno al acuerdo de Morena y sus partidos aliados, el PT y el Verde, para sacar adelante el plan b de reforma electoral. La mandataria, si bien ha reconocido que “hay un acuerdo principal”, ha matizado que solo en dos temas: limitar los presupuestos de los Congresos locales y reducir el gasto destinado a los cabildos en los ayuntamientos para generar ahorros por 4.000 millones de pesos y reorientarlos en estados y municipios.

Pese al acuerdo celebrado ayer por las cúpulas partidistas en la Secretaría de Gobernación, Sheinbaum ha dicho que ella seguirá luchando para reducir los privilegios de los partidos políticos, tal como lo planteaba en su iniciativa original de reforma electoral. Además, ha adelantado que será mañana cuando envíe la iniciativa de reforma al Congreso.

“Seguimos luchando contra los privilegios. Vamos a seguir insistiendo en que también debe haber una reducción de privilegios para los partidos”, ha dicho, sin mencionar los otros dos temas que estarían incluidos en su plan b, y que no han sido mencionados por los partidos aliados en sus declaraciones de las últimas horas. Tienen que ver con adelantar la revocación de mandato para empatarla con las elecciones de 2027 y con incluir los temas electorales en el catálogo de asuntos que pueden ser sometidos a consulta popular.

En contraste con el triunfalismo expuesto ayer por las cúpulas de los partidos del oficialismo, la presidenta ha sido cautelosa. El plan B no tocará los temas que ella consideraba prioritarios, como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la eliminación de 32 senadores de representación proporcional, la vinculación del voto ciudadano con la asignación de los 200 diputados plurinominales, el cómputo de votos desde la noche de la jornada electoral, la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas políticas y otros ajustes para reducir el costo de las elecciones.

Son tema en los que, según ha dicho, insistirá en un futuro. “Nosotros seguimos pensando lo mismo, yo no he cambiado de parecer y, además, qué bueno que envié la reforma, aunque sea haya votado en contra, porque marca lo que nosotros pensamos y vamos a seguir insistiendo”, ha dicho. Nuevamente, la presidenta ha dejado al juicio popular la calificación hacia los aliados de Morena, PVEM y PT, por haber negado los votos que se requerían para la reforma constitucional que se votó la semana pasada y ha advertido que eso lo valorará la gente.

Será mañana, tras el envío de la iniciativa al Congreso, cuando se conozcan los detalles del plan B, en lo que se refiere a adelantar la revocación de mandato y poner a consulta popular la reducción de las prerrogativas de los partidos, en los que sus partidos aliados mantienen sus reservas. La presidenta ha adelantado que también mañana hablará sobre su propuesta para retrasar un año la elección judicial prevista para 2027.