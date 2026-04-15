La agencia de la energía atómica informa de una expansión “significativa” del programa nuclear de Corea del Norte

Un misil es lanzado desde el destructor Choe Hyon, en una fotografía cedida por la agencia estatal KCNA, el lunes.

El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha afirmado este miércoles que las actividades nucleares de Corea del Norte se han expandido de forma “significativa”, en línea con los objetivos declarados recientemente por el líder norcoreano, Kim Jong-un.

“Hemos confirmado que las actividades nucleares se han activado y expandido significativamente, no solo en el reactor de clase de cinco megavatios (MW), la instalación de reprocesamiento de combustible nuclear gastado y el reactor de agua ligera en Yongbyon, sino también en otras instalaciones alrededor del área”, ha señalado Grossi en una conferencia de prensa en Seúl, citado por el diario local Chosun Ilbo.

El jefe del OIEA ha precisado que sus equipos de inspección han seguido examinando detenidamente las capacidades nucleares norcoreanas incluso después de retirarse del país en 2009, según Chosun.

El líder norcoreano subrayó en febrero pasado, durante el IX Congreso del Partido de los Trabajadores, que define la hoja de ruta del país en el próximo quinquenio, que su país fortalecerá y ampliará aún más las fuerzas nucleares de su país, ejerciendo “plenamente” su condición de Estado poseedor de armas nucleares.

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado en 1968 por 191 Estados —entre los que no figura Corea del Norte—, restringe la posesión de ese tipo de armamento a cinco potencias (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China) y las veta al resto de signatarios.

Kim también condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con Estados Unidos a que Washington abandone sus demandas de desnuclearización a Pyonyang, reiteradas en numerosas ocasiones por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las declaraciones de Rossi se producen apenas tres días después de que Pyonyang realizara una prueba de misiles de crucero descritos como “estratégicos”, en un indicio de su potencial capacidad para portar ojivas nucleares.