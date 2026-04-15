Sindárov logra la mayor puntuación en la historia reciente del Candidatos

La justicia, claridad y brillantez del triunfo de Yavojir Sindárov, de 20 años, están fuera de toda duda. Pero cabe preguntarse si su paseo militar por el Torneo de Candidatos que se ha jugado en Peyia (Chipre), se debe más a su momento dulce o al decepcionante rendimiento de varios de sus siete rivales en una liga a doble vuelta. Los 10 puntos (de 14 posibles) del uzbeko, invicto, son la mayor puntuación lograda por el vencedor de las siete ediciones del Candidatos desde que se aplica ese formato, en 2013. La vencedora del torneo femenino es la india Rameshbabu Vaishali, de 24 años; retará a la campeona vigente, la china Wenjun Ju.

Sindárov -quien se enfrentará en noviembre o diciembre al indio Dommaraju Gukesh, actual campeón, de 19 años- completó la primera vuelta lanzado, con cinco victorias y dos tablas (frente a los supersólidos Anish Giri y Matthias Bluebaum, neerlandés y alemán, respectivamente). De esos cinco triunfos, dos son esenciales: el de la jornada inaugural frente al ruso Andréi Yesipenko, quien cometió un error de cálculo en una posición muy ventajosa; y sobre todo el de la 4ª ronda contra el estadounidense Fabiano Caruana, a quien cazó con una preparación casera en la apertura. La segunda mitad fue bastante cómoda para el uzbeko: seis empates y una victoria, sobre el indio Rameshbabu Praggnanandhaa. Con esos resultados sube 30,8 puntos en la lista mundial -algo muy extraordinario en un torneo de primera fila- y se acomoda en el 5º puesto, justo debajo de su compatriota Nodirbek Abdusattórov, de 21 años.

Precisamente la ausencia de Abdusattórov, así como la del indio Arjun Erigaisi y el francés Alireza Firouzja, pusieron los focos de la gran mayoría de los expertos en Caruana como principal favorito inicial. Entre otras razones, porque ya fue subcampeón del mundo en 2018 (superado por el noruego Magnus Carlsen en el desempate rápido tras doce empates) y porque se ha mantenido entre los cinco mejores casi siempre desde entonces.

Los hechos indican que el peso de esa condición de favorito ha hecho mella en Caruana, sobre todo en la segunda mitad del Candidatos. Tras un buen comienzo (2,5 puntos de tres), su primer error fue aceptar un duelo teórico en una posición muy aguda frente a Sindárov en la 4ª ronda. Pero se recuperó de la derrota en la siguiente, ganando a Bluebaum, aunque luego no ha ganado ninguna partida, por más que lo ha intentado –“Desde que perdí con Giri en la 9ª, ya tiré la toalla en cuanto al primer puesto”, dijo este miércoles”- hasta su victoria en la última contra Yesipenko. Se mantiene como 3º del mundo a los 33 años, pero la gran incógnita es si podrá seguir ganando a las jóvenes estrellas.

La mitad de los participantes han llegado a Chipre en baja forma, por muy diferentes razones. Yi Wei, cuyos resultados y calidad de juego en la adolescencia están entre los más impresionantes de la historia, vio frenada su carrera cuando cedió a la presión de sus padres para ir a la universidad en lugar de concentrarse en su carrera deportiva; ahora ya está graduado, y se queja de que no le asignan los recursos necesarios para tener un grupo de entrenadores de élite, pero ya no ha vuelto a brillar igual.

Praggnanandhaa parecía ser el más talentoso de los tres niños prodigio indios más asombrosos (los otros dos son Gukesh y Erigaisi), según el testimonio (entre otros) del excampeón del mundo Vladímir Krámnik, quien trabajó intensamente con los tres antes de la pandemia. Pero sus resultados de los últimos años denotan un estancamiento del que no se conoce una explicación consistente. No es el caso de Yesipenko, el producto de la escuela rusa en lo que va de siglo: parece evidente que el boicot internacional que sufre su país perjudica mucho su progresión porque no puede elegir los torneos que juega.

El estadounidense Hikaru Nakamura requiere un párrafo aparte. Su manera de lograr una plaza en el Candidatos (jugando torneos de tercera fila para subir puestos en el escalafón ganando a rivales mucho más débiles) ya cuestiona las normas de la Federación Internacional (FIDE). Pero podía pensarse que había una explicación aceptable: a sus 38 años, buscaba una última oportunidad de ser campeón del mundo, un título para el que sin duda cuenta con un talento descomunal. Sin embargo, los hechos demuestran que el verdadero objetivo de su estancia en el hotel de gran lujo donde se ha jugado el torneo era potenciar el atractivo de sus emisiones de pódcast o streaming, interviniendo en directo desde Chipre. Él, acompañado por su esposa y el bebé de ambos, ha dicho además que las condiciones del hotel “son ideales para unas vacaciones, lo que difícilmente es compatible con jugar bien al ajedrez”.

Otros dos participantes, Giri y Bluebaum, sí estaban en buena forma, pero adolecen del mismo defecto: son casi incapaces de arriesgar, incluso cuando las circunstancias lo requieren, como le ocurrió a Giri en la segunda mitad del torneo. Curiosamente, Bluebaum buscó su única victoria -eligió una variante agresiva con las piezas blancas- precisamente contra el neerlandés este miércoles en la última ronda, con casi todo ya decidido. Y perdió.

La india Rameshbabu Vaishali, minutos antes de ganar el Torneo de Candidatas, este miércoles en Peyia (Chipre) Niki Riga/FIDE

Resultados del Torneo de Candidatos (14ª y última ronda): Yesipenko — Caruana, 0-1; Praggnanandhaa — Nakamura, tablas; Bluebaum — Giri, 0-1; Sindárov — Wei, tablas.

Clasificación final: 1º Sindárov 10 puntos; 2º Giri 8,5; 3º Caruana 7,5; Yi Wei 7; 5º Nakamura 6,5; 6º-7º Praggnanandhaa y Bluebaum 6; 8º Yesipenko 4,5.

Resultados del Torneo de Candidatas (14ª ronda): Anna Muzychuk — Zhu, tablas; Goriáchkina — Tan, 1-0; Vaishali — Lagno, 1-0; Deshmuj — Assaubáyeva, tablas.

Clasificación final: 1ª Vaishali 8,5; 2ª Assaubáyeva 8; 3ª-4ª Zhu y Goriáchkina 7,5; 5ª Anna Muzychuk 7; 6ª Lagno 6,5; 7ª-8ª Tan y Desmuj 5,5.