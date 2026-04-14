Sindárov, de 20 años, culmina su paseo triunfal en el Candidatos

Otra joven estrella se acerca a la cumbre del ajedrez. Yavojir Sindárov, de 20 años, memoria de elefante, reflejos eléctricos, cálculo muy preciso y preparación minuciosa, será el retador del indio Dommaraju Gukesh, de 19, en noviembre (la sede está por decidir). El uzbeko ganó este martes el Torneo de Candidatos en Peyia (Chipre) a falta de una ronda tras hacer tablas sin sufrir apenas con el neerlandés Anish Giri. Mucho más emocionante está la competición femenina, donde podría ser necesario un desempate rápido.

“Soy uno de los mejores talentos jóvenes del mundo. Y el Gobierno de Uzbekistán me ha ayudado mucho. Pero todo eso no serviría de nada si no hubiese trabajado muy duro para estar aquí”. Sindárov repitió dos o tres veces esas frases en su primera conferencia de prensa como aspirante a campeón del mundo. Tras esquivar todas las preguntas sobre ganar la corona, subrayó un deseo: “Mañana animaré mucho a Bibisara [Assaubáyeva] porque sería muy importante lograr un doble triunfo para Uzbekistán”.

El flamante retador de Gukesh llegó al escenario del hotel de gran lujo Cap Saint George medio minuto antes de que los árbitros pusieran los relojes en marcha, tras pasar dos detectores de metales para evitar las trampas con ayuda de computadoras. Ya no sorprende a nadie que Giri no arriesgue jamás –“No soy esa clase de tipo que se lanza”, admitió después-, ni siquiera cuando está obligado a ganar una de las partidas más importantes de su vida. El neerlandés no lo hizo y planteó un tipo de apertura que Sindárov esperaba sin duda alguna, a juzgar por la gran rapidez de sus primeros lances. Tras el 14º, el asiático estaba tan confiado que se dedicó a mirar las otras partidas mientras Giri barruntaba cómo sacar a su joven adversario de la preparación casera.

Lo consiguió en el 15º, y también logró que el uzbeko tardara 13 minutos -una eternidad para él- en responder mientras martilleaba incesantemente el suelo con su pierna izquierda. Pero la posición no era para echar cohetes porque la ventaja de Giri con las piezas blancas estaba muy cercana a cero. Ciertamente, había conseguido evitar las complicaciones tácticas donde su oponente está como un niño con zapatos nuevos; pero Sindárov lo tenía bastante fácil para ir cambiando piezas y llegar a un final de claro empate, aunque técnicamente pudiera ser desfavorable para él. Según reveló después, en ese momento ya se veía como vencedor del torneo.

Así ocurrió. El apretón de manos para sellar el reparto del punto llegó poco antes de las cuatro horas. Giri felicitó al vencedor, quien mantuvo una actitud fría hasta que, ya en los pasillos, fue aclamado por la delegación uzbeka mientras se dirigía a la sala de prensa como uno de los dos gladiadores que en noviembre (o quizá diciembre) disputarán el duelo por el trono. En la historia del Mundial, los finalistas nunca habían sido tan jóvenes.

Assaubáyeva, este martes durante la penúltima ronda Michal Walusza/FIDE

En el torneo femenino, la ucrania Anna Muzychuk, residente en Valencia, quedó descartada de la lucha por el primer puesto al perder este sábado ante Assaubáyeva. En caso de empate a puntos entre una o más jugadoras en el primer puesto, se jugará un desempate rápido el jueves.

Resultados del Torneo de Candidatos (13ª ronda): Wei — Yesipenko, 1-0; Giri — Sindárov, tablas; Nakamura — Bluebaum, tablas; Caruana — Praggnanandhaa, tablas.

Clasificación: 1º Sindárov 9,5 puntos; 2º Giri 7,5; 3º-4º Caruana y Wei 6,5; 5º-6º Bluebaum y Nakamura 6; 7º Praggnanandhaa 5,5; 8º Yesipenko 4,5 (una partida pendiente).

14ª y última ronda (miércoles): Yesipenko — Caruana; Praggnanandhaa — Nakamura; Bluebaum — Giri; Sindárov — Wei.

Resultados del Torneo de Candidatas (13ª ronda): Assaubáyeva — Anna Muzychuk, 1-0; Lagno — Deshmuj, 1-0; Tan — Vaishali, tablas; Zhu — Goriáchkina, 0-1.

Clasificación: 1ª-2ª Assaubáyeva y Vaishali 7,5; 3ª Zhu 7; 4ª-6ª Anna Muzychuk, Lagno y Goriáchkina 6,5; 7ª Tan 5,5; 8ª Desmuj 5.

14ª y última ronda (miércoles): Anna Muzychuk — Zhu; Goriáchkina — Tan; Vaishali — Lagno; Deshmuj — Assaubáyeva.