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Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 16 de abril

El sorteo de hoy jueves se juega por un bote de 2,8 millones de euros

Consulta los números premiados en La Bonoloto del sorteo de este jueves
El País
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Madrid -
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Los jueves es uno de los días en los que SELAE reparte más suerte, ya que reparte numerosos premios con los sorteos de La Primitiva junto a El Joker, Bonoloto, Eurodreams y Lotería Nacional.

En concreto, hoy la Bonoloto se juega por un bote de 2,8 millones de euros. Este sorteo se juega diariamente desde hace más de 30 años y se celebra en el Salón de sorteos Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 16 de abril de 2026 han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 1, 5, 10, 15, 41, 48
  • El complementario: 46
  • El reintegro: 5

Todas las categorías de premios

Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.

El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

Números premiados en el sorteo de ayer

En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo cuatro acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 40.000 euros cada uno y sellaron sus boletos premiados en Cuencia, Sevilla, Madrid y Toledo.

Otros Sorteos

Cupón diario de la ONCE

La Primitiva

Lotería Nacional

Eurodreams

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