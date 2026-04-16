La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 16 de abril
Este jueves el sorteo de La Primitiva se juega por un bote de 2,9 millones de euros
Este jueves SELAE reparte una larga lista de premios millonarios con todos los sorteos del día. Los jueves es el día grande de la semana de Loterías y Apuestas del Estado, ya que juega con la Bonoloto, La Primitiva junto a El Joker, Lotería Nacional y Eurodreams.
Bote de La Primitiva de hoy jueves
En lo que respecta a La Primitiva, se juega hoy por un bote de 2,9 millones de euros para los agraciados que tengan la combinación ganadora más el número complementario.
En el sorteo del pasado lunes 13 de abril no hubo acertantes de categoría especial, primera o segunda, pero hubo 61 acertantes de tercera categoría.
Resultados de La Primitiva de hoy
Los números premiados de la Primitiva de este jueves 16 de abril son los siguientes:
- Combinación ganadora: 9, 10, 16, 36, 42, 43
- Complementario: 31
- Reintegro: 8
- El Joker: 5121352
Todas las categorías de premios
- Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
- Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
- Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
- Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
- Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
- Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
- Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro
Comprobar los resultados y cobrar los premios
Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.
Otros sorteos
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