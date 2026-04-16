La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 16 de abril

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

Este jueves el sorteo de La Primitiva se juega por un bote de 2,9 millones de euros

Este jueves SELAE reparte una larga lista de premios millonarios con todos los sorteos del día. Los jueves es el día grande de la semana de Loterías y Apuestas del Estado, ya que juega con la Bonoloto, La Primitiva junto a El Joker, Lotería Nacional y Eurodreams.

Bote de La Primitiva de hoy jueves

En lo que respecta a La Primitiva, se juega hoy por un bote de 2,9 millones de euros para los agraciados que tengan la combinación ganadora más el número complementario.

Bote del sorteo de La Primitiva de este jueves, 16 de abril de 2026.

En el sorteo del pasado lunes 13 de abril no hubo acertantes de categoría especial, primera o segunda, pero hubo 61 acertantes de tercera categoría.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este jueves 16 de abril son los siguientes:

Combinación ganadora: 9, 10, 16, 36, 42, 43

Complementario: 31

Reintegro: 8

El Joker: 5121352

Todas las categorías de premios

Categoría Especial : Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría : Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría : Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría : Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría : Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría : Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.