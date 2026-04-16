El Rayo muestra su coraje en Atenas y alcanza unas históricas semifinales europeas

Los de Íñigo Pérez, que veían empatada la eliminatoria con el 3-0, consiguen sobreponerse con un gol de Isi y se medirán al Estrasburgo

Más de 1.500 personas llevaron este jueves al barrio de Vallecas hasta Atenas para apoyar a su equipo. Sus jugadores sufrieron el infierno ateniense. Vaya si sufrieron. Los de Íñigo Pérez veían cómo el AEK le empataba la eliminatoria en 50 minutos. Pero la felicidad después del sufrimiento, es felicidad por dos. El 3-0 que igualaba la contienda parecía romper el sueño del Rayo. Pero apareció el coraje de Vallecas. Apareció Isi, el capitán, para demostrar que en el Rayo, como dijo su técnico en la previa, son especialistas en construir o en arreglar desde la ruinas. El murciano puso el 3-1 definitivo para llevar al barrio, por primera vez en su historia, a unas semifinales europeas, donde se medirán con el Estrasburgo.

AEK AEK Atenas 3 Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Filipe Relvas, Stavros Pilios (Roberto Pereyra, min. 84), Harold Moukoudi, Razvan Marin, Orbelín Pineda, Dereck Kutesa (Niclas Eliasson, min. 70), Aboubakary Koïta, Zine (Mijat Gacinovic, min. 76) y Barnabás Varga RAY Rayo 1 Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Luiz Felipe (Pedro Díaz, min. 54), Florian Lejeune, Pep Chavarría, Álvaro García (Pacha Espino, min. 26), Pathé Ciss, Isi Palazón (Nobel Mendy, min. 79), Unai López (Óscar Valentín, min. 54), Ilias Akhomach (Alemão, min. 45) y Jorge de Frutos Goles 1-0 min. 12: Zine. 2-0 min. 35: Razvan Marin. 3-0 min. 50: Zine. 3-1 min. 59: Isi Arbitro Espen Eskås

Tarjetas amarillas Ilias Chakkour (min. 18), B. Varga (min. 29), Unai López (min. 44), A. Koïta (min. 90), Pedro Díaz (min. 95)

Íñigo Pérez salió en Atenas con el mismo once titular que tan buen resultado le dio en la ida. El AEK, en cambio, con tres variaciones. Dos de ellas por las bajas sensibles de Luka Jovic y Mantalos. Los madrileños tenían clara su misión: aguantar los primeros minutos e intentar golpear con un tanto para dejar en la lona a los griegos.

Fue un inicio muy sólido del elenco rayista, que pudo adelantarse en una acción en la que Ratiu, con Strakosha vencido en el suelo tras despejar un remate de Isi, mandó el balón fuera. El Rayo trataba de robar y salir rápido a la contra, pero en el minuto 13 llegaría el primer mazazo. Un saque de banda potente de Pilios al área, una acción cada vez más recurrente en el fútbol actual, acabó con Ciss por el suelo tras el cuerpo a cuerpo con Zini y el delantero angoleño —sustituto de Jovic— controló y sacó un cañonazo con la zurda para perforar la portería de Batalla.

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran su pase a las semifinales de la Conference League. Thanassis Stavrakis (AP)

El gol fue un subidón de adrenalina para los griegos, que asediaban el área de un Rayo que achicaba aguas con pelotazos que no llegaban a ninguna parte. Íñigo se desesperaba en la banda y pedía más ayudas a sus delanteros a la hora de defender. Pero el ejercicio de resistencia volvió a quebrarse pasada la media hora de partido cuando una consecución de recortes de Koita en el área acabó con el mauritano en el suelo tras una entrada de Ratiu. El colegiado señaló la pena máxima y Marin fue el encargado de poner el 2-0 pese a que Batalla tocó la pelota en el lanzamiento. El líder de Grecia estaba mostrando su poderío y el Rayo pedía a gritos el descanso.

Para el segundo tiempo el técnico del Rayo dejó fuera a un Ilias Akhomach desesperado y con amarilla en el primer acto e introdujo a Alemao en la punta de ataque para que De Frutos ocupara la posición del marroquí. Pero apenas pasaron cinco minutos de la vuelta de vestuarios y el AEK empataría la eliminatoria. Kutesa centró muy cómodo dentro del área y Zini, sin oposición y con un gran salto, cabeceó para el 3-0.

El Rayo, totalmente descosido, era el que estaba en la lona. Pero no muerto. Isi, el capitán, apareció para mantener viva la llama de la ilusicón vallecana. El muirciano aprovechó un pase filtrado de un Pedro Díaz recién ingresado para ganar la posición a su defensor, clavar el balón en la escuadra y reanimar al conjunto vallecano.

Media hora de sufrimiento le quedaba a los vallecanos para estar en semifinales. Había que resistir las embestidas de un AEK con el equipo volcado en ataque y con sus líneas partidas. Ahora sí, el Rayo neutralizaba las acometidas griegas y De Frutos pudo rematar la faena con un tiro al poste en el 94. Pitido final, jugadores rendidos al suelo, delirio en la grada. El Rayo alcanzaba unas históricas semifinales 25 años después de caer en los cuartos de la Europa League ante el Alavés. La quimera está cada vez más cerca.