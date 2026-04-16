Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 16 de abril
La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves
Este jueves 16 de abril es la última oportunidad de la semana para probar suerte con el Cupón diario de la ONCE y llevarte los 500.000 euros de premio si eres el agraciado con la combinación ganadora más la serie.
Mañana viernes el protagonista de los sorteos de la ONCE es el Cuponazo y el fin de semana es el momento del Sueldazo, pero por el momento, hoy la ONCE reparte suerte y miles de euros en premios gracias al cupón.
Nueva entrega de la colección Arte a mano del #CupónDiario de la ONCE 🙌 Este mes, dedicada a la #cerámica de #Valencia y a la #artesanía de Salvatierra de los Barros, #Extremadura ❤️ Dos oficios artesanos que dan forma a la historia de España.— JuegosONCE (@JuegosONCE) April 13, 2026
Prueba suerte #BienJugado pic.twitter.com/IfyJJMlqyM
Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy
Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy jueves 16 de abril son los siguientes:
- Número: 72114
- Serie: 035
Todos los Premios del Cupón Diario
Estos son los premios en juego:
- 72114 serie 035: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
- 72114 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
- 7211: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
- 2114: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
- 721: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
- 114: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
- 72: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 14: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 7: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
- 4: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.
Comprobar los números premiados
Una vez sorteados todos los juegos del día, ONCE publicará los números premiados a través de la página web oficial de JuegosOnce.es. Además, se podrán consultar los números premiados de los principales sorteos de lotería del día a través de la página web de EL PAÍS.
Otros Sorteos
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