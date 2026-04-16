Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 16 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Este jueves 16 de abril es la última oportunidad de la semana para probar suerte con el Cupón diario de la ONCE y llevarte los 500.000 euros de premio si eres el agraciado con la combinación ganadora más la serie.

Mañana viernes el protagonista de los sorteos de la ONCE es el Cuponazo y el fin de semana es el momento del Sueldazo, pero por el momento, hoy la ONCE reparte suerte y miles de euros en premios gracias al cupón.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy jueves 16 de abril son los siguientes:

Número: 72114

Serie: 035

Todos los Premios del Cupón Diario

Estos son los premios en juego:

72114 serie 035 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

72114 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

7211 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

2114 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

721 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

114 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

72 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

14 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

7 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

4: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

Una vez sorteados todos los juegos del día, ONCE publicará los números premiados a través de la página web oficial de JuegosOnce.es. Además, se podrán consultar los números premiados de los principales sorteos de lotería del día a través de la página web de EL PAÍS.