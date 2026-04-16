Muere Alejandro Burillo, empresario e influyente directivo del fútbol en México

El Güero, como también se le conocía, fue un hombre cercano a Emilio Azcárraga y el responsable de la primera llegada de Javier Aguirre a la selección mexicana

Alejandro Burillo, un importante empresario e influyente directivo del fútbol en México, ha muerto a los 74 años. La noticia ha llegado este jueves de la mano de Fernando Schwartz, director de Comunicación Estratégica de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quien ha lamentado el fallecimiento. “El Güero fue un gran guía. Amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y fútbol grandes historias”, ha escrito en sus redes. Burillo, primo y un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga, dueño del América, estuvo a punto de completar la venta de Chivas a Televisa en la década de los 90. También fue la persona que le abrió las puertas a Javier Aguirre, actual entrenador de la selección mexicana, en su primer etapa al frente del equipo tricolor en el 2001.

Burillo fue el fundador de Casa Lamm, una escuela de arte y cultura, y de Grupo Pegaso, un emporio en el mundo deportivo que nació en 1996. Tras la creación de esta última empresa, Burillo amplió sus actividades a áreas como las telecomunicaciones y la hotelería. Fue la cabeza del Consejo de Fútbol de Grupo Televisa, propiedad de Azcárraga, y se mantuvo como directivo hasta el 2000, cuando vendió sus acciones. En 2007, como dueño del Atlante, trasladó al equipo de Ciudad de México a Cancún, donde celebró uno de sus grandes triunfos cuando los Potros de Hierro se coronaron campeones del Torneo Apertura 2007.

Un hombre de negocios, incursionó también en otros deportes. Se le recordará por la creación de Mextenis, una organización que promueve eventos deportivos en el país y empujó el Abierto Mexicano de Tenis, que celebra cada año en Acapulco. Desde que compró los derechos de la competición en 2001, el torneo ha ganado un gran prestigio y se ha posicionado como un referente dentro de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El Güero, que se consideraba un “empresario capitalista con sentido social”, aseguraba que sus proyectos buscaban traerle un beneficio a la sociedad. “No te voy a vender azúcar para desarrollarte diabetes, pero sí estamos pensando en hacer más negocios que generen ingresos para poder tener más empleos, para que la gente gane dinero”, declaró hace unos años durante una conferencia de prensa.