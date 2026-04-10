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Deportes
Ajedrez/Torneo de Candidatos

Sindárov se despega aún más en el Candidatos tras embrollar a Praggnanandhaa

El uzbeko engancha al indio en la apertura con una preparación casera y aventaja en dos puntos a Giri a falta de cuatro rondas

Sindárov, de pie, saluda a Praggnanandhaa al inicio de su partida, este jueves en Peyia (Chipre)Michal Walusza/FIDE (Michal Walusza)
Leontxo García
Leontxo García
Ciutadella (Menorca) -
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Nadie había ganado seis partidas seguidas en el Torneo de Candidatos desde que adoptó el formato actual (liga a doble vuelta entre ocho), en 2013. Yavojir Sindárov lo ha logrado en Peyia (Chipre) manejando este jueves con virtuosismo una posición muy compleja frente al indio Rameshbabu Praggnanandhaa. A falta de cuatro rondas, el uzbeko disfrutará de la jornada de descanso del viernes con dos puntos más que el neerlandés Anish Giri, con quien se enfrentará en la penúltima. Vaishali Rameshbabu, hermana de Praggnanandhaa, lidera la competición femenina.

Como los perdedores no suelen dar entrevistas ni se les presiona para que lo hagan, se desconoce por qué Praggnanandhaa no eligió una apertura tranquila, de corte estratégico, en lugar de meterse en una variante complicadísima, que su rival había preparado minuciosamente y que, sobre todo, encaja como anillo al dedo con el estilo de Sindárov. Sin embargo, y precisamente porque hizo sus primeros movimientos a toda velocidad, Sindárov se salió de su propia preparación en el noveno lance, en lugar de seguir la referencia de una partida reciente (en el Masters de Praga) entre el español David Antón y el actual campeón del mundo, el indio Dommaraju Gukesh.

“Sé que mis analistas me pueden odiar por esto, pero al final ha salido bien porque hemos llegado a una posición de medio juego donde [tras un sacrificio de pieza de Sindárov por dos peones y mucho ataque] sólo podían pasar dos cosas, mi victoria o el empate”, explicó después el flamante líder. Esas palabras refuerzan la creencia en que Praggnanandhaa cometió un error de planteamiento muy difícil de entender. El indio destaca por una profunda comprensión estratégica, y por tanto es probable que supere a Sindárov en ese campo concreto. ¿Qué necesidad había entonces de mantener el combate en el tipo de escenario embarrado donde Sindárov es feliz?

Sólo Giri se mantiene a una distancia razonable como para no dar aún por seguro el triunfo final. Además está en forma, y tendrá la iniciativa de las piezas blancas el martes en la penúltima ronda contra Sindárov. Ahora bien, el neerlandés siempre ha mostrado aversión al riesgo, y lo que necesita ahora mismo es poco menos que tirar la casa por la ventana para sumar victorias, suponiendo que el líder se conforme con ir empatando las próximas rondas. Salvo colapso repentino, parece poco probable que el próximo duelo por el título mundial no sea Gukesh-Sindárov.

La antítesis de Giri es la china Jiner Zhu, siempre dispuesta para una pelea sin escudos. Pero esta vez porfió en exceso y fue batida por la kazaka Bibisara Assaubáyeva. Casi todo está en el aire aún porque seis de las ocho participantes están separadas por sólo un punto a falta de cuatro rondas.

Resultados del Torneo de Candidatos (10ª ronda): Yesipenko — Bluebaum, tablas; Sindárov — Praggnanandhaa, 1-0; Wei — Caruana, tablas; Giri — Nakamura, tablas.

Clasificación: 1º Sindárov 8 puntos; 2º Giri 6; 3º Caruana 5; 4ª-6º Bluebaum, Wei y Nakamura 4,5; 7º Praggnanandhaa 4; 8º Yesipenko 3,5.

11ª ronda (SÁBADO; el viernes hay descanso): Giri — Yesipenko; Nakamura — Wei; Caruana – Sindárov; Praggnanandhaa — Bluebaum.

Resultados del Torneo de Candidatas (10ª ronda): Anna Muzychuk — Vaishali, tablas;Deshmuj — Goriáchkina, 0-1; Assaubáyeva — Zhu, 1-0; Lagno — Tan, tablas.

Clasificación: 1ª Vaishali 6 puntos; 2ª-3ª Zhu y Anna Muzychuk 5,5; 4ª-6ª Lagno, Goriáchkina y Assaubáyeva 5; 7ª Desmuj 4,5; 8ª Tan 3,5.

11ª ronda (SÁBADO, el viernes hay descanso): Lagno — Anna Muzychuk; Tan — Assaubáyeva; Zhu — Deshmukh; Goriáchkina — Vaishali.

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