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Deportes
Ajedrez/Torneo de Candidatos

Giri, a 1,5 puntos de Sindárov tras doblegar también a Caruana en el Candidatos

El neerlandés aprovecha con brillantez su oportunidad a cinco rondas del final después de que el uzbeko no rematase a Bluebaum

Bluebaum y Sindárov se saludan tras hacer tablas en la novena tonda del Candidatos, este miércolesMichal Walusza/FIDE (Michal Walusza)
Leontxo García
Leontxo García
Ciutadella (Menorca) -
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La 9ª ronda de las 14 previstas en el Torneo de Candidatos de Peyia (Chipre) pudo haber consolidado aún más al uzbeko Yavojir Sindárov, de 20 años, como previsible vencedor. Pero falló al no poder convertir su gran ventaja en victoria contra el ultrasólido alemán Matthias Bluebaum. Ese empate, unido a la brillante victoria del neerlandés Anish Giri sobre el estadounidense Fabiano Caruana, deja aún algo de incertidumbre, porque Giri tendrá la iniciativa de las piezas blancas frente a Sindárov en la penúltima ronda, el día 14. La competición femenina está mucho más equilibrada.

Corría la tercera hora de lucha en un lujoso hotel chipriota, y todo indicaba que el Candidatos podía quedar poco menos que decidido a falta de cinco rondas. Bluebaum se había mostrado, por primera vez, dispuesto al riesgo; pero le salió mal, y su posición era perdedora según los ajedrecistas inhumanos; Sindárov erró en su porfía por hallar el remate preciso. Aún así, si su empate era acompañado por otro en la lucha entre los dos segundos, la jornada sería muy positiva para él.

Pero hete aquí que Giri mantuvo con firmeza durante horas su pequeña ventaja tras la Apertura Italiana, una de las más analizadas de la historia. Además, Caruana se lamía aún la grave herida de la víspera, cuando cayó ante su compatriota Hikaru Nakamura. En el momento crítico, el estadounidense no encontró la mejor estructura defensiva y el neerlandés si descubrió un remate de gran belleza. Justo lo contrario de lo ocurrido con el indio Rameshbabu Praggnanandhaa, quien dijo adiós a la mínima posibilidad que aún tenía de luchar por el primer puesto al no convertir su gran ventaja en victoria contra el chino Yi Wei. Mientras tanto, Nakamura luchó hasta el límite para doblegar al ruso Andréi Yesipenko, pero tampoco pudo.

Lo que cambió en el Torneo de Candidatas es que ahora en lugar de cinco líderes hay dos: la china Jiner Zhu y la india Rameshbabu Vaishali, hermana de Praggnanandhaa. Pero siete de las ocho participantes tienen todavía razonables probabilidades de ser la próxima retadora de la campeona vigente, la también china. Wenjun Ju.

Resultados del Torneo de Candidatos (9ª ronda): Nakamura — Yesipenko, tablas; Caruana — Giri, 0-1; Praggnanandhaa — Wei, tablas; Bluebaum — Sindárov, tablas.

Clasificación: 1º Sindárov 7 puntos; 2º Giri 5,5; 3º Caruana 4,5; 4ª-7º Praggnanandhaa, Bluebaum, Wei y Nakamura 4; 8º Yesipenko 3.

10ª ronda (jueves): Yesipenko — Bluebaum;Sindárov — Praggnanandhaa; Wei — Caruana; Giri — Nakamura.

Resultados del Torneo de Candidatas (9ª ronda): Tan — Anna Muzychuk, tablas; Zhu — Lagno, 1-0; Goriáchkina — Assaubáyeva, tablas; Vaishali – Deshmukh, 1-0.

Clasificación: 1ª-2ª Vaishali y Zhu 5,5 puntos; 3ª Anna Muzychuk 5; 4ª-5ª Lagno y Desmuj 4,5; 6ª Goriáchkina y Assaubáyeva 4; 8ª Tan 3.

10ª ronda (jueves): Anna Muzychuk — Vaishali;Deshmuj — Goriáchkina; Assaubáyeva — Zhu; Lagno — Tan.

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