Sindárov se despega más en el Candidatos, gracias a la victoria de Nakamura sobre Caruana

Un día rentable sin hacer casi nada. Así fue la 8ª ronda (1ª de la 2ª vuelta) para Yavojir Sindárov en el Torneo de Candidatos que ocho ajedrecistas disputan en una liga doble en Peyia (Chipre). El uzbeko apenas se esforzó para hacer tablas con el colista, el ruso Andréi Yesipenko. Pero su principal perseguidor, el estadounidense Fabiano Caruana, tropezó ante su compatriota Hikaru Nakamura, y ahora está, junto al neerlandés Anish Giri, a dos puntos del líder. En la competición femenina, la lucha está muy igualada, con cinco líderes.

“Esta vez yo sí estaba mejor preparado que mi rival”, reconoció Nakamura, compensando así el sorprendente comentario que había hecho en jornadas anteriores, cuando criticó a su propio equipo de ayudantes. Merced a ese trabajo, Nakamura logró llegar a un final de torres objetivamente equilibrado, pero más fácil de jugar para él. Caruana se enredó, no asumió que ya no debía jugar a ganar, renunció a un sacrificio de peón, que prácticamente le hubiera garantizado el empate, y cayó por el abismo.

Giri, al inicio de la partida que ganó a Praggnanandhaa YoavNis fide candidates 2026

Mientras tanto, Giri confirmaba su buen momento y una mayor disposición al riesgo de la habitual en él (muy escasa), y así ganó al indio Rameshbabu Praggnanandhaa, quien, junto al chino Yi Wei, es la principal decepción hasta ahora en el Candidatos; no pocas voces muy autorizadas han dicho en los últimos años que, de los jóvenes astros indios (Gukesh, Erigaisi, Nihal Sarin, etc.), Praggnanandhaa es el de mayor talento; pero no termina de cuajar. En cuanto a Wei, porfió durante más de cuatro horas en su empeño de lograr su segunda victoria, pero el supersólido alemán Matthias Bluebaum volvió a agarrarse al empate como una lapa.

Mucho antes de todo ello, Sindárov ya estaba tranquilo en la habitación del hotel porque Yesipenko, probablemente muy desanimado en el último puesto, no estuvo por la labor de exprimir la esperanzadora posición que había logrado. Si al enorme talento, gran capacidad de cálculo y magnífica preparación de Sindárov añadimos la baja forma de algunos de sus rivales, la ausencia de ambición de otros y el desacierto de Caruana y Nakamura en posiciones complejas donde el uzbeko se mueve como pez en el agua, el panorama es risueño para él, salvo catástrofe en las próximas rondas.

La clave de la situación extremadamente igualada del Torneo de Candidatas es la india Divya Desmuj, quien, tras un flojo comienzo, ha remontado de manera tremenda. Este martes ganó una posición perdedora contra la líder, la ucrania Anna Muzychuk, residente en Valencia. De hecho, sólo la chona Zhongyi Tan está casi descartada para el triunfo a falta de seis rondas.

Resultados del Torneo de Candidatos (8ª ronda): Yesipenko — Sindárov, tablas; Wei — Bluebaum, tablas; Giri — Praggnanandhaa, 1-0; Nakamura — Caruana, 1-0.

Clasificación: 1º Sindárov 6,5 puntos; 2º-3º Caruana y Giri 4,5; 4ª-7º Praggnanandhaa, Bluebaum, Wei y Nakamura 3,5; 8º Yesipenko 2,5.

9ª ronda (miércoles): Nakamura — Yesipenko;Caruana — Giri; Praggnanandhaa R — Wei; Bluebaum — Sindárov.

Resultados del Torneo de Candidatas (8ª ronda): Anna Muzychuk — Deshmukh, 0-1; Assaubáyeva — Vaishali, tablas; Lagno — Goriáchkina, 1-0; Tan — Zhu, 0-1.

Clasificación: 1ª-5ª Anna Muzychuk, Vaishali, Zhu, Lagno y Desmuj 4,5; 6ª Goriáchkina y Assaubáyeva 3,5; 8ª Tan 2,5.

9ª ronda (miércoles): Tan — Anna Muzychuk; Zhu — Lagno; Goriáchkina — Assaubáyeva; Rameshbabu Deshmukh.