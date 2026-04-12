Sindárov necesita medio punto en dos partidas para ganar el Candidatos

Salvo que se hunda con todo a favor, Yavojir Sindárov será el retador del vigente campeón del mundo, el indio Dommaraju Gukesh, en noviembre. A falta de dos rondas en el Torneo de Candidatos que se disputa en Peyia (Chipre), el uzbeko, de 20 años, afronta el descanso del lunes con dos puntos más que el neerlandés Anish Giri, quien rozó cuatro veces la victoria, sin conseguirla durante seis horas, frente al chino Yi Wei. Giri, de 31 años, tendrá la iniciativa de las piezas blancas frente a Sindárov el martes. En la competición femenina, cuatro de las ocho participantes luchan por el primer puesto.

Sindárov sufrió mucho el sábado para arrancar medio punto, después de cinco horas en posición inferior casi todo el rato, al estadounidense Fabiano Caruana. La resiliencia extrema del uzbeko hizo recordar las palabras del excampeón Gari Kaspárov tras el fulgurante inicio de Sindárov en este torneo: “¡Un resultado increíble hasta ahora! No se debe subestimar el impulso que te da la confianza tras un buen comienzo. Confías más en tus instintos, lo que crea un círculo virtuoso entre la intuición y el rendimiento. Mientras tanto, tus rivales dudan de sí mismos cuando se enfrentan a ti”. En posiciones de corte estratégico, muy distintas a las preferidas por el asiático (con muchas complicaciones tácticas), Caruana apretó cuanto pudo, pero no logró doblegarlo.

Este domingo, mientras Sindárov firmaba un empate sin esfuerzo con el estadounidense Hikaru Nakamura, Giri adoptaba el mismo planteamiento que la víspera: una posición con ventaja mínima pero casi imposible de perder. Es decir, lo mismo que en un torneo normal, sin correr grandes riesgos, como requería su situación. El sábado, el ruso Andréi Yesipenko no le permitió pasar de esa pequeña ventaja, hasta que se firmó el empate.

Pero el domingo la porfía del neerlandés fructificó en una posición muy superior. Ninguna de las cuatro jugadas ganadoras que desperdició eran evidentes, pero estadísticamente es muy improbable que un jugador de su categoría malogre cuatro oportunidades de ganar una partida tan importante.

Resultados del Torneo de Candidatos (11ª ronda): Giri — Yesipenko, tablas; Nakamura — Wei, tablas; Caruana – Sindárov, tablas; Praggnanandhaa — Bluebaum, tablas.

12ª ronda: Yesipenko - Praggnanandhaa, tablas; Bluebaum — Caruana, tablas; Sindárov – Nakamura, tablas; Wei — Giri, tablas.

Clasificación: 1º Sindárov 9 puntos; 2º Giri 7; 3º Caruana 6; 4ª-6º Bluebaum, Wei y Nakamura 5,5; 7º Praggnanandhaa 5; 8º Yesipenko 4,5.

13ª ronda (MARTES; el lunes hay descanso: Wei — Yesipenko; Giri — Sindárov; Nakamura — Bluebaum;Caruana — Praggnanandhaa.

Resultados del Torneo de Candidatas (11ª ronda): Lagno — Anna Muzychuk, tablas; Tan — Assaubáyeva, tablas; Zhu — Deshmukh, tablas; Goriáchkina — Vaishali, 0-1.

12ª ronda: Muzychuk — Goriáchkina, tablas;Vaishali – Zhu, 0-1; Deshmuj – Tan, 0-1; Assaubáyeva – Lagno, 1-0.

Clasificación: 1ª-2ª Vaishali y Zhu 7 puntos; 3ª-4ª Anna Muzychuk y Assaubáyeva 6,5; 5ª-6ª Lagno y Goriáchkina 5,5; 7ª-8ª Desmuj y Tan 5.

13ª ronda (MARTES, el lunes hay descanso): Assaubáyeva — Anna Muzychuk; Lagno — Deshmuj; Tan — Vaishali; Zhu — Goriáchkina.