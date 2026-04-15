El Tesoro estadounidense relaja sus sanciones para que México pueda liquidar a CIBanco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido rebajar las restricciones de movimiento a CIBanco para que el Gobierno de México termine de liquidarlo tras ser sancionado por lavado de dinero. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha modificado la orden del pasado junio que prohibía las transferencias del banco por el blanqueo de capitales en organizaciones que trafican con opiáceos. Esta medida es necesaria para resolver el problema de las cuentas de ahorros de los clientes que seguían activas y bloqueadas en este banco. “Esta modificación permite ciertas transferencias de fondos para facilitar pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco”, ha explicado la dependencia gubernamental en un comunicado este miércoles.

El Gobierno de México ha estado al frente de las operaciones de CIBanco después de que se le revocara la licencia hace seis meses por presunto narcolavado, al menos hasta que se consumara su extinción como institución bancaria. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron las tres empresas señaladas por las autoridades de Estados Unidos por facilitar el blanqueo de capitales para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva. Según los investigadores, CIBanco fue una empresa clave para facilitar pagos en nombre de empresas con sede en México involucradas en la adquisición de precursores químicos con fines ilícitos. En sus indagatorias, exponen que de 2012 a 2018, las autoridades de México y Estados Unidos incautaron al menos cuatro cargamentos asociados con una empresa con sede en México que contenían precursores químicos o drogas ilícitas, incluida la metanfetamina.

Tras la revocación de la licencia y la prohibición de hacer transferencias con entidades financieras en Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México había asegurado que devolvería el pago de los depósitos asegurados de las personas ahorradoras que tenían sus cuentas en este banco. De acuerdo con las leyes mexicanas, los ahorradores tienen cubierto hasta 400.000 unidades en depósitos, equivalente a unos 3,4 millones de pesos por persona. Sin embargo, los activos del banco tuvieron una caída de un 48% en solo un año tras conocerse la noticia. El nerviosismo por el futuro de la empresa derivó en la huida de clientes y deslinde de fideicomisos. Finalmente, el banco decidió vender su negocio fiduciario a Banco Multiva y su cartera automotriz a BanCoppel.

Ahora que FinCEN ha rebajado la dureza de sus restricciones, CIBanco podrá volver a hacer transferencias y aliviar una de las principales preocupaciones de los clientes. Por el momento, las autoridades de Estados Unidos solo han autorizado los movimientos que el Gobierno de México considere que son “necesarios para la liquidación” del banco, siempre y cuando no estén prohibidos por otras leyes.