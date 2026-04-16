El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo | Cambio Radical deja en libertad a sus militantes para unirse a Valencia o De la Espriella

Paloma Valencia repunta, pero se mantiene detrás de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, según la encuesta de Gad3

La candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, ha aumentado su intención de voto, según una encuesta de Gad3 para RCN publicada este jueves. Sin embargo, según el sondeo, permanece tercera en la favorabilidad, por detrás del aspirante oficialista, Iván Cepeda, líder en las encuestas desde hace meses, y del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, segundo, aunque varios puntos porcentuales por detrás del senador progresista. De acuerdo con el sondeo, Cepeda tiene el 35% de la intención de voto, De la Espriella el 21% y Valencia el 16%.

A pesar de que la aspirante del uribismo sigue sin ser la competencia más directa de Cepeda, sí es, de todos, quien más puntos favorables sumó en el último mes para Gad3, al cuadruplicar el 4% que tenía en febrero hasta llegar al 16% de marzo. De la Espriella, por su parte, perdió cinco puntos porcentuales (tenía 26% en marzo), mientras que Cepeda logró un ligero aumento del 34% al 35%. Los candidatos que les siguen se encuentran ya muy rezagados en la carrera, al menos según los sondeos: Claudia López pasó del 3% de febrero al 4% de marzo, mientras que Sergio Fajardo pasó del 2% al 3% en este mes.

Los escenarios de una eventual segunda vuelta tampoco han revelado grandes cambios con respecto a encuestas pasadas. Si en esa instancia se enfrentaran Cepeda y De la Espriella, el triunfo lo obtendría el senador progresista con un 45% frente a un 36% de su rival. Ambos tuvieron un aumento en el último mes para este ítem: Cepeda pasó del 38% al 45% y De la Espriella, del 33% al 36%. En un escenario contra Fajardo, Cepeda se impondría con un 44% contra un 32%, y en uno contra Valencia nuevamente se impondría el aspirante oficialista, aunque con un apretado 43% contra un 40%, que ya entra dentro del rango del margen de error. Para ese escenario, Valencia tuvo un aumento notable de 15 puntos porcentuales en el último mes: en febrero, había obtenido el respaldo del 25% de los encuestados.

En otros escenarios, si De la Espriella enfrentara a Fajardo en segunda vuelta, se impondría el abogado populista con un 33% contra un 25% de su rival. Y si la instancia definitiva fuera entre él y Valencia, el sondeo registra un empate del 27% en la intención de voto, con una singularidad: en febrero, De la Espriella contaba con el apoyo del 34% de los encuestados para este mismo escenario hipotético, mientras que Valencia apenas llegaba al 13%. Ese comportamiento parece indicar que la candidatura uribista sí ha logrado convertir votos a su favor, mientras que De la Espriella los ha ido perdiendo.

La preferencia vicepresidencial que presenta el sondeo también trae números llamativos. El primero de ellos, que el 28% de los encuestados preferiría a Aída Quilcué, la fórmula de Iván Cepeda, cuya elección fue leída en principio como una reafirmación de su candidatura progresista, más que un intento por buscar acercamientos con el centro. Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo, las fórmulas de Valencia y De la Espriella, respectivamente, empatan con un 18%, mientras que Edna Bonilla (la fórmula de Fajardo) y Leonardo Huerta (de López) están ambos en un 3%.