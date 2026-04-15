EL PAÍS afianza su liderazgo entre la prensa generalista en plena convulsión informativa mundial

El impredecible año de 2026 empezó con el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, una noticia de alcance mundial que abrió paso a una concatenación de conflictos que han derivado en la guerra total en Oriente Próximo. Con el planeta en plena convulsión informativa, EL PAÍS mantiene su crecimiento líder entre la prensa generalista española, según el Estudio General de Medios (EGM). El diario en papel del Grupo Prisa, primero en el escalafón de estas métricas desde 1982, supera su mejor cifra desde 2021, registrada en la anterior ola del EGM que reflejó un aumento del 15% en su audiencia durante el último año, y supera en más de 350.000 lectores a El Mundo, segundo competidor. A pocas semanas de cumplir sus primeros 50 años de vida, este periódico alcanza una difusión de 854.000 lectores, según la primera ola del EGM de 2026 difundida este miércoles.

La ventaja consolidada de EL PAÍS sobre El Mundo se amplía en el escalafón del EGM duplicando con creces al resto de competidores: el diario Abc, con 377.000 lectores, La Vanguardia, con 370.000 y La Voz de Galicia, con 312.000. Además, triplica a 20 Minutos, con 249.000; El Correo, con 193.000; El Periódico, con 189.000; y La Razón, con 121.000. La senda de crecimiento de EL PAÍS en estas métricas reflejan una evolución desde la primera ola de hace un año, con 773.000 lectores, que pasaron en la segunda ola del verano pasado a los 791.000 y llegaron al final de 2025 hasta los 845.000. Tras ese aumento del 15% en la audiencia durante el último año, la edición impresa de este periódico vuelve a crecer ahora con una difusión de 854.000 lectores.

Mientras que la curva sostenida de crecimiento en el número de suscriptores de EL PAÍS supera los 450.000 abonados (sumando sus versiones digital e impresa, una cifra que supone más del doble de la siguiente cabecera), la apuesta editorial que tiene reflejo en papel también proyecta su influencia por encima del resto de diarios de información general en España. Los datos del EGM por regiones muestran que este periódico es el diario generalista de tirada nacional más leído en 15 de las 17 comunidades autónomas. Y constituye la principal opción para hombres y mujeres en todos los tramos de edad analizados, que van desde la adolescencia hasta las personas con más de 75 años.

En pleno frenesí diario de noticias sobre múltiples focos de actualidad, la edición impresa de este periódico afianza su crecimiento en la confianza de lectores que acceden mediante cada edición a una panorámica de las últimas 24 horas en la vida del mundo, encuadrada en informaciones, opinión y análisis para entender nuestro tiempo. Un refugio al margen del ruido generado por los múltiples canales que inundan el ecosistema informativo. Y un espacio para la reflexión plural frente a la sobreabundancia de voces amplificadoras de la confrontación.

Repunte en la difusión de la prensa

El crecimiento de la edición impresa de EL PAÍS coincide en esta primera ola del EGM de 2026 con un repunte en la difusión de la prensa española en papel, tras una caída sostenida durante 2025. Los 5.317.000 lectores acumulados por todas las cabeceras en la anterior ola del EGM llegan estos primeros meses del año a 538.000. Asimismo, los diarios generalistas suben de los 4.683.000 lectores registrados el pasado diciembre hasta sumar ahora 4.741.000.

Al margen de la prensa generalista, los diarios deportivos alcanzan una difusión de 1.398.000 lectores; y los económicos, 202.000. Entre todos los diarios españoles, el deportivo Marca mantiene el liderazgo entre los cinco primeros del escalafón con 912.000 lectores, seguido de EL PAÍS con 854.000; El Mundo, con 503.000; As, con 382.000; y Abc, con 377.000.