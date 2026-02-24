Francia bloquea el acceso del embajador de EE UU a miembros del Gobierno tras un plante a una reunión con Exteriores

El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, en una imagen sin datar del Departamento de Estado.

El jefe de la delegación, Charles Kushner, padre del yerno de Trump, no acudió a una convocatoria para explicar sus polémicos comentarios sobre la muerte de un joven de extrema derecha

La muerte de Quentin Deranque, el joven de 23 años miembro de un grupo de extrema derecha que murió el pasado 12 de febrero en Lyon tras recibir una paliza por parte de militantes de ultraizquierda, ha causado un desencuentro diplomático entre Estados Unidos y Francia. La discrepancia entre ambos países ha llegado hasta el punto de que París ha vetado el acceso a los miembros del Gobierno al embajador norteamericano en el país, Charles Kushner, por no presentarse a una convocatoria de Exteriores para explicar sus polémicas declaraciones sobre esa tragedia. Kushner es el consuegro de Donald Trump; su hijo, Jared Kushner, está casado con Ivanka Trump, la hija mayor del presidente estadounidense.

Kushner había sido convocado el lunes por la tarde por el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, para explicar sus comentarios en la red X sobre la muerte de Deranque. En un mensaje en esta plataforma, la Embajada manifestó que la muerte del hombre, “asesinado por militantes de extrema izquierda”, debería “preocuparnos a todos”.

Denunciaba también que “el extremismo violento de la izquierda está en aumento y es una amenaza para la seguridad pública”. Varios de los imputados por la muerte de Deranque eran miembros de la Jeune Garde [Joven Guardia], un grupo de extrema izquierda ya disuelto vinculado a la Francia Insumisa (LFI), el partido izquierdista de Jean-Luc Mélenchon.

París considera que esos comentarios suponen una instrumentación política de la tragedia y una intrusión en sus asuntos internos. Kushner no asistió luego a la cita de Exteriores, lo que agravó el roce diplomático inicial.

“Tras la publicación por parte de la embajada de EEUU de comentarios sobre el drama ocurrido en Francia, y que solo concierne a nuestro debate público nacional, por lo que rechazamos que se instrumentalice, el embajador Charles Kushner fue convocado por el Ministerio. No se ha presentado. Frente a esta aparente incomprensión de las funciones elementales de la misión de un embajador, el ministro ha pedido que no pueda seguir accediendo directamente a los miembros del Gobierno”, han señalado fuentes diplomáticas.

El representante diplomático de Washington sí podrá relacionarse con funcionarios por debajo del rango ministerial, aunque “es posible, por supuesto, que el embajador Charles Kushner cumpla con sus funciones y comparezca en el Quai d’Orsay para que podamos mantener los intercambios diplomáticos necesarios y apaciguar las tensiones que, inevitablemente, surgen en una amistad de 250 años”, añadió Exteriores.

Este martes Barrot ha dicho en Francia Info que espera explicaciones sobre la negativa del embajador a “respetar las reglas más básicas”, en alusión a su mensaje en X y al plantón posterior al ministro.

Un precedente

No es la primera vez que Exteriores convoca al diplomático por sus comentarios sobre la política interna del país, y eso que lleva apenas seis meses en el cargo. El pasado verano, sus críticas abiertas al presidente francés, Emmanuel Macron, fueron objeto de otra llamada a consultas. Fue cuando el líder francés anunció que Francia iba a reconocer el Estado palestino.

El suegro de Ivanka Trump criticó que Macron no hiciera lo suficiente en la lucha contra el antisemitismo. En aquella ocasión tampoco se presentó a la cita con el argumento de que no se encontraba en París y lo envió en su lugar a un miembro de la embajada.

En un momento en el que la extrema derecha crece en Francia (el partido de Marine Le Pen es favorito de cara a las presidenciales del año que viene), la Administración de Trump no ha escondido su apoyo a las formaciones ultras y euroescépticas, a las que denomina “fuerzas patrióticas”. El domingo, Barrot dejó claro que Francia rechaza “toda instrumentalización política de este drama” y no aceptará “lecciones, tratándose de violencia, de la internacional reaccionaria”.