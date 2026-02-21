Más de 3.000 personas asisten a la marcha por la muerte a golpes de un joven ultraderechista en Lyon

Un importante dispositivo de seguridad, con centenares de policías y drones, se ha desplegado este sábado en Lyon, al sur de Francia. El objetivo ha sido prevenir enfrentamientos en la manifestación en homenaje a Quentin Deranque, el joven de 23 años, miembro de un colectivo de extrema derecha, fallecido el pasado sábado tras recibir una paliza por parte de militantes de extrema izquierda.

La marcha ha comenzado poco después de las tres de la tarde y, según la prefectura de Rhone, departamento al que pertenece la ciudad de Lyon, han acudido unos 3.200 manifestantes. Es algo más de lo previsto por el Ministerio del Interior, que esperaba entre 2.000 y 3.000 asistentes. La prefectura ha autorizado la presencia de drones, para poder captar imágenes aéreas, y también ha prohibido cualquier manifestación fuera del itinerario autorizado, de alrededor de kilómetro y medio.

La familia del fallecido ha decidido no participar en la movilización para evitar una escalada de la violencia y pidieron, a través de sus abogados, que el homenaje a su hijo se celebre “de manera pacífica y sin ninguna expresión política”. Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN), solicitó a sus militantes que no asistan a la marcha poque hay “participantes vinculados a la ultraderecha” con los que, dijo, RN no quieren asociarse.

El alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, exigió previamente a la prefectura que no autorizase el evento, ante el “riesgo de que haya enfrentamientos violentos”. “No queremos que Lyon sea una ciudad vinculada a la ultraderecha”, declaró Doucet antes de que comenzase la marcha. “Esta es la ciudad de Jean Moulin, la capital de la resistencia”, dijo, en referencia a esta figura de la resistencia francesa de la II Guerra Mundial.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, decidió permitir este homenaje, convocado en redes sociales. Lyon es una ciudad con fuerte presencia de grupos de ultraderecha e Interior preveía la presencia de militantes llegados del extranjero, sobre todo de Italia. El dispositivo de seguridad se prolongará todo el fin de semana, pues, normalmente, los enfrentamientos se producen una vez finalizada la manifestación.

En la rueda de prensa de este sábado, la prefecta de Rhone, Fabienne Buccio, ha detallado que “se han puesto en marcha todas las condiciones de seguridad y es un dispositivo adaptado a la situación”, para evitar enfrentamientos dentro de la marcha, pero también una eventual contramanifestación de la extrema izquierda o antifascistas. Se ha reforzado la seguridad en los transportes y se controlan las estaciones, para evitar la filtración de militantes llegados de Italia o Suiza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha llamado a la calma este sábado, horas antes de la marcha. “El Gobierno está vigilante para que todo transcurra lo mejor posible. Se trata ante todo de un momento de reflexión y de respeto por nuestro joven compatriota muerto [de forma violenta] y por su familia. Y luego será el momento de exigir responsabilidades”, dijo Macron a primera hora, durante la inauguración del salón de la Agricultura en París.

El líder francés ha anunciado que se reunirá esta semana con el titular del Interior y los ministros competentes para “hacer una revisión de todos los grupos violentos que operan [en el país] y están vinculados a partidos políticos, independientemente de su afiliación”. Jordan Bardella, en medio de la batalla política en torno a la muerte de Quentin Deranque, ha dicho que si algún día es presidente, disolverá todos los grupos radicales, a la derecha y a la izquierda.

Su muerte evidencia el clima de polarización y violencia política actual, en plena campaña de las elecciones municipales, que tendrán lugar a mediados de marzo. Hay siete personas imputadas en la muerte de Deranque. La mayoría formaban parte del grupo Jeune Garde [joven guardia], movimiento de extrema izquierda vinculado al partido izquierdista de La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon. Uno de ellos era asistente parlamentario de Raphaël Arnault, diputado de LFI.