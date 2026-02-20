La Joven Guardia vinculada al partido de Mélenchon, un movimiento ilegalizado y violento

Una mujer sostiene una pancarta en la que se lee “Justicia para Quentin” durante una vigilia en recuerdo al joven ultra asesinado, este miércoles en Lille.

La muerte el pasado sábado de Quentin Deranque, un nacionalista de 23 años, tras ser agredido por activistas de extrema izquierda, ha puesto bajo escrutinio a La Francia Insumisa (LFI), el partido liderado por Jean-Luc Mélenchon, y también al movimiento Jeune Garde (Joven Guardia), vinculado a la formación política y al que pertenecían algunos de los detenidos.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, anunció este jueves que siete de los 11 detenidos hasta ahora (ocho hombres y tres mujeres) están imputados por homicidio voluntario y asociación ilícita. Tres de ellos se declaran “cercanos a la extrema izquierda” y uno de los imputados es el asistente parlamentario de Raphaël Arnaul, diputado de LFI en la Asamblea y fundador del movimiento ultraizquierdista.

Jeune Garde nació en 2018, pero fue disuelto el verano pasado. El entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, argumentó la decisión por la implicación del grupo “en la comisión de acciones violentas”, pero este recurrió al Tribunal de Apelación, que no se había pronunciado aún. El pasado domingo, el movimiento aseguró en un comunicado haber suspendido todas sus actividades a la espera de la decisión del Tribunal y aseveró no ser responsable de los “trágicos sucesos” ocurridos en Lyon. Deranque fue agredido el jueves, durante una pelea desencadenada en la protesta contra un acto de la eurodiputada insumisa Rima Hassan. Murió el sábado siguiente en el hospital.

Algunos de los detenidos eran conocidos de la policía y estaban incluidos en el llamado fichero S (Seguridad) de los servicios de inteligencia franceses, donde se incluye a aquellas personas que han sido identificadas por las fuerzas del orden en alguna ocasión y han sido puestas bajo vigilancia. Entre los imputados está Jacques-Élie Favrot, el asistente parlamentario, que ya ha sido apartado de sus funciones.

Esta organización antifascista cuenta hoy con un centenar de miembros, según el Ministerio del Interior. Se gestó en Lyon, tercera ciudad de Francia, para luchar contra los grupos de extrema derecha, que tienen mucha presencia allí. Según declaró el propio Arnault en una entrevista en el diario Le Monde, Jeune Garde nació con “una voluntad de ocupar las calles”. Tuvieron presencia en varias ciudades, como Estrasburgo, París y Lille. Poco después de su creación, el movimiento se acercó políticamente a La Francia Insumisa de Mélenchon. A diferencia de otros movimientos, sí defendían un diálogo con los partidos de izquierda y con los sindicatos.

En la primavera de 2022, Arnault dejó su puesto de portavoz en la organización para presentarse a las elecciones legislativas con el apoyo del Nuevo Partido Anticapitalista, pero no fue elegido. En julio de 2024, cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, disolvió la Asamblea y convocó legislativas anticipadas, volvió a probar suerte. Se presentó como diputado por Vaucluse, un departamento al sur del país, bajo los colores del Nuevo Frente Popular, la alianza que se creó entre los partidos de izquierda para hacer frente a la extrema derecha de Marine Le Pen. Esta vez sí ganó el escaño.

“Al contrario de lo que dice el Gobierno, la visión y la práctica de la Jeune Garde han sido siempre claras: desactivar sistemáticamente la violencia, especialmente en la política, creando servicios de seguridad, en contacto con otras organizaciones políticas y sindicales, para que todo evento se desarrolle con normalidad”, señaló el grupo en el recurso presentado al Tribunal de Apelación el verano pasado, tras su disolución.

Sin embargo, algunos de sus militantes sí habían tenido problemas con la justicia en el pasado. Este es uno de los motivos por los que el Gobierno decidió disolver el movimiento. En 2024, ocho de sus miembros fueron puestos bajo control judicial tras una agresión en reunión a un joven de una organización judía, en el marco de una conferencia de Rima Hassan. La Fiscalía dijo el jueves que los siete imputados en el homicidio de Quentin Deranque tienen entre 20 y 26 años y niegan el delito de homicidio voluntario. Dos de ellos tenían antecedentes, uno por tráfico de estupefacientes y otro por robo y tenencia de armas.