Asia observa la nueva situación arancelaria entre el desconcierto y la esperanza

Las autoridades de China, Japón o la India muestran su satisfacción por la caída de los gravámenes de Trump pero auguran una nueva andanada de la Casa Blanca

En Asia, seguir el rastro que han dejado a lo largo del último año los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, resulta una tarea casi imposible. Van del zarandeo a la India por la venta de petróleo a Rusia a las largas negociaciones con países aliados como Japón o Corea del Sur, pasando, por supuesto, por la enconada guerra comercial con China, hoy en fase de tregua: un intrincado laberinto de incrementos de gravámenes, posteriores reducciones a cambio de compromisos y acuerdos de inversión. Cada país golpeado es un mundo y, por tanto, la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo el viernes —que tumba los llamados aranceles recíprocos dictados por Trump— ha despertado reacciones diversas, según la latitud. Los mensajes basculan entre el desconcierto y la esperanza.

En China, país que se prepara para acoger la visita del magnate republicano a finales de marzo, no ha habido de momento una respuesta oficial por parte de las autoridades, ni anuncios de medidas de represalia. Pero algunas voces transmiten satisfacción, después de que el gigante asiático haya pasado buena parte del 2025 metido en una batalla comercial con Washington que llegó a alcanzar cotas estratosféricas.

Un experto chino citado de forma anónima por Global Times, diario de corte nacionalista y vinculado al Gobierno chino, opina que la sentencia del Supremo estadounidense envía “una señal alentadora al mundo” y refuerza “el multilateralismo, que se ha visto gravemente amenazado por el auge del unilateralismo y el proteccionismo”. Pero advierte de que el asunto es complejo, y ve “poco probable” que se resuelva a corto plazo. “La Administración [estadounidense] pretende prolongar sus medidas arancelarias por todos los medios a su alcance”, interpreta.

“La sentencia podría considerarse una victoria para el sistema jurídico estadounidense”, sostiene He Weiwen, investigador principal del Centro para China y la Globalización, otro analista citado por Global Times.

Aunque el fallo del Supremo estadounidense no especifica si el montante de aranceles pagados hasta la fecha va a ser devuelto, la agencia oficial china Xinhua cifra en unos 129.000 millones la suma abonada hasta el 10 de diciembre. El analista He cree que la cuestión del reembolso debería ser algo “obvio”, ya que la premisa de los aranceles queda invalidada por la sentencia del viernes, pero el verdadero problema es que la administración Trump “podría haberse gastado el dinero”, recoge Global Times.

Con la pugna comercial con China convertida en una liosa madeja, no queda claro de forma inmediata cómo afectaría la nueva situación a la República Popular. En noviembre, durante una cumbre en Corea del Sur, Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, ya acordaron la suspensión durante un año de los aranceles recíprocos del 24% impuestos por Trump a China, y la rebaja del 20% al 10% de los gravámenes impuestos a los productos chinos por el tráfico de fentanilo. Hasta la sentencia del viernes, Washington mantenía aranceles medios del 47,5% a las exportaciones chinas, según el Peterson Institute for International Economics.

Países dependientes

Más allá de la pugna con Pekín, antes del revés judicial, la política arancelaria del presidente estadounidense había provocado un buen número de incendios con socios y aliados tradicionales de Washington en Asia, donde muchos países son altamente dependientes de las exportaciones y sus economías están fuertemente integradas en las cadenas de valor estadounidenses.

Los comunicados y comparecencias de urgencia transmiten altas dosis de desconcierto. El director de la Oficina de Política y Estrategia Comercial de Tailandia, Nantapong Chiralerspong, ha llegado a afirmar que la sentencia podría beneficiar a sus exportaciones, ya que la incertidumbre ha provocado una nueva ronda de “adelantos”, en la que los transportistas se apresuran a enviar mercancías a Estados Unidos por temor a que se apliquen aranceles aún más elevados. El país sudasiático se enfrentaba hasta ahora a un arancel del 19%.

El Gobierno de Indonesia, que sufre el mismo gravamen, ha indicado este sábado que buscará mantener “nuevas conversaciones” con Washington; y desde Malasia, el ministro de Inversión, Comercio e Industria del país del sudeste asiático, Johari Abdul Ghani, ha afirmado que el país “continuará diversificando sus relaciones comerciales”. Trump fijó en abril un arancel del 24% para los productos importados desde este país, tasa que incrementó posteriormente hasta el 25%, solo para reducirla de nuevo en agosto al 19%.

El Gobierno de Corea del Sur interpreta que el pacto comercial con Washington sellado el pasado octubre sigue en principio intacto. “Aunque la sentencia ha aumentado la incertidumbre en torno a las exportaciones a Estados Unidos, las condiciones generales de exportación garantizadas por el acuerdo arancelario entre Corea y Estados Unidos se mantendrán en gran medida intactas”, ha dicho el ministro de Industria, Kim Jung-kwan, que ha presidido una reunión de urgencia para valorar el impacto, según la agencia Yonhap.

En octubre, Seúl aceptó —a cambio de una reducción en los gravámenes de la Casa Blanca del 25% al 15%— realizar una inversión de 350.000 millones de dólares en Estados Unidos en industrias avanzadas y en el sector de la construcción naval.

Vehículos importados, en marzo de 2025 en el puerto de Yokohama (Japón). Tomohiro Ohsumi (Getty Images)

En Japón, que llegó a un arreglo similar de inversiones a cambio de una rebaja en las tarifas —actualmente en el 15%—, una fuente gubernamental anónima citada por Nikkei ha señalado que el fallo no afectará a las primeras partidas del marco comercial acordado entre Tokio y Washington el pasado verano. El acuerdo contempla compromisos de desembolso de Japón de hasta 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Los primeros proyectos, valorados en 36.000 millones de dólares y anunciados el pasado martes por Trump, serán mantenidos por ser “necesarios para el crecimiento y la seguridad económica de Japón”, ha dicho la citada fuente, según recoge Efe. “Se espera que Trump continúe imponiendo tarifas por otros medios”, augura una segunda fuente gubernamental citada por Nikkei.

En Taiwán, principal productor de chips del planeta, el Ejecutivo ha afirmado que sigue de cerca la situación, y subraya que Washington ni siquiera ha determinado aún cómo aplicar plenamente sus acuerdos comerciales con muchos países. “Aunque el impacto inicial en Taiwán parece limitado, el Gobierno seguirá de cerca la evolución de la situación y mantendrá una estrecha comunicación con Estados Unidos”, asevera un comunicado del gabinete citado por Reuters.

La isla, aliada de Estados Unidos, ha firmado recientemente un memorando de entendimiento por el que se compromete a invertir 250.000 millones de dólares en Estados Unidos, y un segundo acuerdo, este mismo mes, para reducir los aranceles recíprocos del 20% al 15%.

India, que ha sido uno de los países que más ha sufrido la furia tarifaria de Trump, de momento solo ha replicado que está “estudiando” el fallo del Supremo, según Reuters. Los aranceles, en su caso, treparon hasta el 50%, en una medida que el magnate justificó por la compra de crudo a Rusia, aunque a principios de febrero, tras varias rondas de negociación, el presidente estadounidense acordó reducirlos hasta el 18%.