La tormenta ‘Fern’ azota Estados Unidos: avanza hacia el este dejando cortes de carreteras, apagones de luz y miles de vuelos cancelados

Miles de personas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas ya están sufriendo las consecuencias del virulento temporal, que se espera que afecte a cerca de 200 millones de ciudadanos

La temida tormenta invernal Fern está azotando buena parte de Estados Unidos, desde Arizona hasta Nueva Inglaterra a lo largo de unos 3.000 kilómetros. Un gran temporal de hielo, nieve y temperaturas bajo cero se desplaza hacia el este del país provocando a su paso cortes de electricidad, cierre de carreteras y centenares de vuelos aplazados. En total, unos 200 millones de personas estarán bajo alerta meteorológica durante las próximas horas, por la tormenta, una de las peores que se recuerdan, según alertan los meteorólogos. Al menos 21 estados ha declarado la situación de emergencia. Las autoridades recomiendan que no se viaje por carretera y piden a los ciudadanos que se queden en casa. Este sábado por la noche, grandes extensiones en Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas ya se vieron gravemente afectadas por el virulento temporal.

“Quédese en casa si es posible, cuide a sus familiares, esté atento a sus vecinos y continúe trabajando con los funcionarios locales para superar esta difícil tormenta”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Una tormenta invernal inusualmente extensa y de larga duración traerá fuertes nevadas desde el centro de Estados Unidos a través del Medio Oeste, el Valle de Ohio y a través del noreste del país durante el resto del fin de semana hasta el lunes”, explica el Centro de Predicción Meteorológica Nacional de Estados Unidos. “La acumulación podría tener consecuencias catastróficas a nivel local”, añaden la agencia federal.

Los expertos esperan que la tormenta invernal descargue esta noche con furia a medida que se va desplazando hacia el este, con grandes nevadas y temperaturas mínimas cerca de récord en varios puntos del país.

El presidente del país, Donald Trump, ha aprobado declaraciones de emergencia para una docena de estados. A última hora de la mañana del sábado anunció a través de su red social Truth: “He aprobado las Declaraciones de Emergencia para las históricas tormentas invernales que se dirigen al gran estado de Carolina del Sur y Virginia. Con la ayuda de FEMA y nuestros socios estatales, garantizaremos la seguridad de todos y nos aseguraremos de que ambos estados reciban el apoyo que necesitan”.

El mandatario ha asegurado que permanece atento a la situación desde Washington, donde ha permanecido este fin de semana, en lugar de desplazarse, como acostumbra a su mansión de Mar-a-Lago, Florida, donde se descansa jugando al golf. Por la tarde anunció que ampliaba las declaraciones de emergencia a otra decena de estados: Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Indiana y Virginia Occidental. Además, otros gobernadores han aprobado sus propias declaraciones de emergencia. En total, unos 21 estados tienen activados dispositivos especiales para movilizar recursos extraordinarios debido a las inclemencias de esta agresiva tormenta invernal.

Las consecuencias de esta borrasca ya se están sufriendo en el sur y el centro de Estados Unidos. Las imágenes que está dejando una de las tormentas más virulentas que se recuerdan en años son impactantes, con ciudades cubiertas de nieve. Las carreteras de algunos estados del sur, como Tennessee y Arkansas, están teñidas de blanco y se han vuelto intransitables.

El temporal de nieve se agrava por la precipitación de agua helada. La combinación de ambas crea duras placas de hielo similar al cemento. Al menos cuatro estados están padeciendo grandes formaciones de hielo, que afectan a las carreteras. Luisiana, Texas, Nuevo México y Oklahoma están cerrando vías secundarias y limitando al máximo el transporte. Este fenómeno meteorológico, con formación de grandes capas de hielo, está provocando la caída de árboles y afectando a la red eléctrica.

Por eso, la tormenta está provocando numerosos cortes de luz. El peso del hielo y la nieve están provocando la caída de ramas y árboles sobre el tendido eléctrico. A última hora de la tarde de este sábado, más de 100.000 personas se habían quedado sin electricidad en Arkansas, Nuevo México, Texas y Luisiana, según recoge el canal CNN de la plataforma poweroutage. Se espera que el número de clientes afectados aumente conforme la borrasca vaya avanzando hacia la costa. Unos 50.000 clientes están sin luz en Luisiana y otros 49.000 familias de Texas también se han visto gravemente afectadas a medida que la tormenta se desplaza hacia el sur. En Nuevo México los cortes de suministro están afectando a unas 10.000 familias.

El transporte aéreo se ha visto afectado. Unos 15.000 vuelos de aeropuertos de Estados Unidos han sido suspendidos entre el sábado y el lunes debido a la tormenta invernal, según la información de FlightAware. Se espera que las cancelaciones sigan aumentando conforme se desplaze el temporal. Solo para este domingo, más de 9.000 han sido aplazados, la mayor parte estaban operados desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, uno de los más transitados del país. El aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta es el otro que suma más cancelaciones. Si se cumplen los pronósticos de la virulencia de la tormenta, este fin de semana puede convertirse en el que más cancelaciones de vuelos se han producido en lo que va de siglo.

Los metereólogos explican que si la tormenta de hielo uy nieve no fuera suficiente, no descartan tormentas eléctricas en Florida. La combinación de las gélidas corrientes del aire ártico con las altas temperaturas que se esperan en el sur de la costa este, debido a una corriente cálida procedente del Golfo de México, podrían provocar graves tormentas eléctricas severas e incluso algunos tornados en el entorno de Luisiana, Misisipi, Alabama, Florida y Georgia.

“El aire ártico se extenderá más allá de las Grandes Llanuras hacia la Costa del Golfo y comenzará a extenderse por toda la Costa Este durante el lunes”, explica el centro nacional de meteorología. “Estas temperaturas extremadamente frías alcanzarán niveles récord en todo el mundo. ¡Se combinarán con vientos helados del norte, que producen sensaciones térmicas peligrosamente frías!“, advierten.