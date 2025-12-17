Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Alemania

Merz intenta reemplazar a Macron al timón de Europa

El canciller alemán, pese a su fragilidad interna, impulsa iniciativas internacionales mientras se debilita la figura el presidente francés

Friedrich Merz
Marc Bassets
Marc Bassets
Berlín -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Friedrich Merz se está apropiando del sillón virtual del poder europeo en el que durante años se sentó Emmanuel Macron. La cumbre sobre el futuro de Ucrania celebrada el domingo y lunes en Berlín ha reforzado el liderazgo del canciller alemán y ha ofrecido señales del desdibujamiento del presidente francés.

Con el ímpetu de la novedad en el cargo y la credibilidad que le da un presupuesto militar sin límite, el democristiano Merz multiplica las iniciativas en la Unión Europea y la diplomacia internacional. Se consolida, al mismo tiempo, como un interlocutor privilegiado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y esto, en un momento de máxima hostilidad de la Administración estadounidense hacia la Unión Europea y de una amenaza rusa que podría llevar a un choque directo ante del fin de la década, según dirigentes políticos y militares.

Merz no podrá liderar solo, y necesitará aliados. En casa, además, afronta problemas que lastran su acción internacional, desde el ascenso de la extrema derecha, que ya le supera en algunos sondeos, al estancamiento económico y las divisiones en su coalición con los socialdemócratas.

Pero es significativo el contraste con Macron. El presidente francés, que se puso al frente de Europa tras conquistar el poder en 2017 con discursos visionarios y la audacia de su juventud, encara el último año y medio de su mandato con una situación interna precaria, las cuentas públicas descontroladas y la perspectiva de que en el Elíseo le suceda la extrema derecha.

Macron sigue pesando en la UE, y al ser Francia el único país del club con la bomba atómica, posee un músculo militar inigualable. Pero en cuestiones como el acuerdo comercial con Mercosur o el futuro avión de combate franco-germano-español aparece ante los socios europeos, o al menos los alemanes, como un obstáculo para muchos avances.

“El momento del liderazgo de Merz ha llegado”, dice Joseph de Weck, del laboratorio de ideas Institut Montaigne y autor de Macron: Der revolutionäre Präsident (Macron, el presidente revolucionario). Un factor decisivo, según De Weck, es la adopción el pasado invierno en el Bundestag de una reforma constitucional que elimina los topes presupuestarios para el gasto militar. “A medio plazo”, dice, “el ejército alemán será el más grande de Europa”. La misma reforma prevé un plan de inversiones masivas que otorgan al canciller un margen para gastar que ningún otro país europeo tiene. “La capacidad financiera de Alemania es algo que impresiona a Trump”, añade.

La prensa alemana, habitualmente crítica con el canciller, ahora le dedica encendidos elogios. El lunes, el sensacionalista Bild se maravillaba enfática y patrióticamente: “Pero, ¿cómo ha logrado este éxito?”. Se refería a la convocatoria en Berlín del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y los dos emisarios de Trump, Steve Witkoff y el yerno del republicano, Jared Kushner, además de los principales líderes europeos. La crónica subrayaba que, según los planes iniciales, el sábado deberían haberse reunido Witkoff y Kushner con los negociadores europeos en París, escenario habitual de este tipo de reuniones diplomáticas. A última hora la reunión se canceló, en favor de Berlín. Según Le Monde, el cambio “molestó” en Francia. Quizá por esto, hasta la tarde del lunes, el Elíseo no anunció oficialmente que Macron participaría en la cumbre de Berlín. Un símbolo del desplazamiento del centro de gravedad.

“Hemos vivido estos últimos días una gran dinámica diplomática, quizá la mayor desde el inicio de la guerra [en Ucrania], el 24 de febrero de 2022”, celebró Merz, en una rueda de prensa junto a Zelenski. “Ahora tenemos la oportunidad de que haya un verdadero proceso de paz para Ucrania. La semilla todavía es pequeña, pero la oportunidad es real”. Merz y Zelenski anunciaron que Witkoff y Kushner habían ofrecido a Ucrania garantías de seguridad suficientes para detener un ataque de Rusia tras un futuro alto el fuego. Los líderes europeos acordaron después el envío a Ucrania, una vez alcanzada la paz, de una fuerza multinacional respaldada por EE UU.

Pero lo acordado en Berlín es frágil, y vago. El presidente ruso, Vladímir Putin, dice no al alto el fuego. El compromiso de Trump es, como siempre, volátil (y ni siquiera los actuales miembros de la OTAN consideran del todo fiable el paraguas estadounidense; ¿qué valdrá para Ucrania?). Incluso en Alemania se insinúa un debate sobre si tropas de este país deberían integrar la todavía hipotética fuerza multinacional.

También son considerables los riesgos que rodean otra iniciativa reciente de Merz: el uso de los fondos congelados de Rusia en la UE para financiar a Ucrania. Aunque en Bruselas ya llevaba meses discutiéndose, fue un artículo del canciller en el diario Financial Times, en septiembre, el que puso en marcha el debate. Que lo propusiese unilateralmente ―no en un foro oficial, no junto a Macron u otros líderes― dice mucho de su estilo, brusco e intempestivo. Actúa en este caso como motor europeo, sí, pero con ese estilo tan suyo, que suele meterle en problemas. Ahora hay resistencias en Bélgica y otros países, y no es seguro, pese a la confianza que exhibe el entorno del canciller, que logre convencerlos.

“Ahora es Merz quien toma la iniciativa. Es Merz quien asume los riesgos, y puede asumirlos porque es creíble ante el resto de europeos. Es el hombre del futuro”, afirma De Weck. “Una promesa de Macron ya no se sostiene tanto, porque, ¿quién sabe quién estará en el Elíseo en 18 meses?”.

Hay otro riesgo en el incipiente liderazgo de Merz, y es Trump. El canciller alemán transita, como otros colegas europeos, por la línea fina entre la adulación y la defensa de los propios intereses. Mientras tanto, EE UU lanza torpedos contra la UE y la democracia liberal. Lo hace con documentos como la Estrategia de Seguridad Nacional, que acusa a los gobernantes de la UE como Merz de “subversión del proceso democrático” e incita a los partidos de extrema derecha a la “resistencia”.

Puede sonar a declaración de guerra política. Pero ahí estaban, el lunes en Berlín, Witkoff y Kushner, miembros del círculo íntimo de Trump, junto a Merz y otros líderes europeos, unidos y sonrientes. Guerra y paz... ¿Todo en orden?

La respuesta de Merz es clara: nada será igual y ahora se trata de que la transición al nuevo mundo sea lo menos dolorosa posible. “Trump no apareció de la noche al día y no desaparecerá de la noche al día. Puede ser que con su sucesor o sucesora sea más difícil”, avisa. “Las décadas de la pax americana han terminado”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Marc Bassets
Marc Bassets
Es corresponsal de EL PAÍS en Berlín y antes lo fue en París y Washington. Se incorporó a este diario en 2014 después de haber trabajado para 'La Vanguardia' en Bruselas, Berlín, Nueva York y Washington. Es autor del libro 'Otoño americano' (editorial Elba, 2017).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

EE UU y Europa prometen garantizar la seguridad de Ucrania tras un futuro alto el fuego

Marc Bassets | Berlín
Trump

Negación, negociación y aceptación: los líderes europeos ante el divorcio de Trump con Europa

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
  2. El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
  3. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  4. Interior nombra jefe de la UCO al coronel Pedro Merino, exintegrante de la unidad y que estuvo destinado en La Zarzuela y Seguridad Nacional
  5. El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_