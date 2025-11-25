Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Guerra de Rusia en Ucrania

El enviado de Trump, Steve Witkoff, se reunirá con Putin para hablar del plan de paz para Ucrania

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con representantes ucranios, revela el presidente estadounidense

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El enviado especial de Donald Trump para las misiones más delicadas, Steve Witkoff, viajará a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, “con la esperanza de finalizar el plan de paz” para la guerra en Ucrania, según ha revelado el presidente estadounidense en un mensaje en redes sociales. En paralelo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, que se ha configurado en la última semana como un negociador clave en el proceso, tratará con los ucranios.

“En la última semana, mi equipo ha conseguido enormes progresos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania”, recuerda el presidente en su mensaje en su red social, Truth. “El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, ha sido pulido, con la aportación de ambas partes, y solo faltan unos pocos puntos por acordar”. El republicano no ha precisado para cuándo está prevista la reunión entre Putin y Witkoff.

El presidente estadounidense también abre la puerta a futuras reuniones entre él mismo y Putin y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, pero “SOLO cuando el acuerdo para poner fin a la guerra esté FINALIZADO o en sus etapas finales”.

Para tratar de cerrar el plan, “he dado instrucciones a mi enviado especial, Steve Witkoff, para que se reúna con el presidente Putin en Moscú, y al mismo tiempo el secretario del Ejército Dan Driscoll se reunirá con los ucranios”, ha escrito.

Ambos le mantendrán al corriente de los acontecimientos a él y al resto del equipo estadounidense implicado en las negociaciones: el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. “Esperemos que la paz pueda lograrse tan pronto como sea posible”, ha declarado el republicano.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Previamente, trabajó en la corresponsalía del periódico en Asia, en la delegación de EFE en Pekín, cubriendo la Casa Blanca y en el Reino Unido. Siguió como enviada especial conflictos en Bosnia-Herzegovina y Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Un bombardeo ruso causa siete muertos en Kiev mientras Trump negocia su plan de paz con Zelenski y Putin

Cristian Segura | Kiev
Vladimir Putin

El Kremlin se aferra a las concesiones de Trump y califica el plan europeo de “poco constructivo”

Javier G. Cuesta | Moscú

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_