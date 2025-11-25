El enviado de Trump, Steve Witkoff, se reunirá con Putin para hablar del plan de paz para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia anual de indulto del pavo en la Casa Blanca por el Día de Acción de Gracias

El enviado especial de Donald Trump para las misiones más delicadas, Steve Witkoff, viajará a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, “con la esperanza de finalizar el plan de paz” para la guerra en Ucrania, según ha revelado el presidente estadounidense en un mensaje en redes sociales. En paralelo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, que se ha configurado en la última semana como un negociador clave en el proceso, tratará con los ucranios.

“En la última semana, mi equipo ha conseguido enormes progresos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania”, recuerda el presidente en su mensaje en su red social, Truth. “El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, ha sido pulido, con la aportación de ambas partes, y solo faltan unos pocos puntos por acordar”. El republicano no ha precisado para cuándo está prevista la reunión entre Putin y Witkoff.

El presidente estadounidense también abre la puerta a futuras reuniones entre él mismo y Putin y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, pero “SOLO cuando el acuerdo para poner fin a la guerra esté FINALIZADO o en sus etapas finales”.

Para tratar de cerrar el plan, “he dado instrucciones a mi enviado especial, Steve Witkoff, para que se reúna con el presidente Putin en Moscú, y al mismo tiempo el secretario del Ejército Dan Driscoll se reunirá con los ucranios”, ha escrito.

Ambos le mantendrán al corriente de los acontecimientos a él y al resto del equipo estadounidense implicado en las negociaciones: el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. “Esperemos que la paz pueda lograrse tan pronto como sea posible”, ha declarado el republicano.