Putin afianza su influencia en los Balcanes tras la victoria electoral de un prorruso en Bosnia-Herzegovina

Milorad Dodik (derecha), expresidente de la República Sprska, junto a su sucesor, el presidente electo, Sinisa Karan, en la ciudad de Banja Luka, el pasado 23 de noviembre, tras conocer los resultados preliminares de las elecciones.

Milorad Dodik, apartado de la presidencia por la justicia, sitúa a su candidato como sucesor tras una ajustada victoria en la República Srpska

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, juega estos días una partida decisiva en Ucrania. Pero, mientras tanto, no pierde terreno en el corazón de los Balcanes. Su gran aliado en Bosnia-Herzegovina, Milorad Dodik, expresidente de la República Srpska y líder de la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD, por sus siglas en inglés), ha conseguido que su delfín, Sinisa Karan, venza en las elecciones celebradas este domingo en la República Srpska (de mayoría serbia), una de las dos entidades del país, junto a la Federación de Bosnia y Herzegovina, de mayoría bosniaca (bosnia musulmana) y croata. Los comicios se celebraron tras la inhabilitación de Dodik por las autoridades electorales el pasado agosto.

Los resultados preliminares no oficiales anunciados en la noche del domingo por la Comisión Electoral de Bosnia-Herzegovina, con el 93% escrutado, otorgaban a Sinisa Karan el 50,8% de los votos, frente a Branko Blanusa, del Partido Democrático Serbio (SDS), que obtuvo el 47,8%. Más de 1,2 millones de personas estaban habilitadas para votar. Pero la participación fue solo del 35,7%, muy inferior al 53% registrado en las elecciones generales de 2022.

La República Srpska abarca el 49% del territorio del país, tal como se acordó hace 30 años en los acuerdos de paz de Dayton, que pusieron fin a la guerra más sangrienta de la antigua Yugoslavia, en la que murieron 100 000 personas entre 1992 y 1995. El mandato de Karan, de 63 años, antiguo ministro del Interior en el Gabinete del expresidente Dodik, está previsto que dure al menos hasta que se celebren el próximo octubre elecciones legislativas y presidenciales.

Milorad Dodik llevaba en el poder desde 2006, como primer ministro y presidente. Ha viajado en numerosas ocasiones a Rusia y ha expresado su apoyo a Putin desde que comenzó la invasión de Ucrania. También ha amenazado con anexionar la República Srpska a Serbia.

En febrero pasado, el Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina condenó a Dodik a un año de prisión y seis años de inhabilitación política. Se le acusaba de impedir la publicación de las decisiones del Alto Representante Internacional —el alemán Christian Schmidt— y no acatar las sentencias del Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina en el territorio serbobosnio.

Dodik repudió la decisión de la justicia, pero las autoridades electorales lo destituyeron finalmente el pasado agosto. A pesar de ello, continuó ejerciendo como mandatario de la República Srpska, hasta que el pasado octubre designó a su gran aliado, Sinisa Karan, para que disputara las elecciones de este 23 de noviembre. Días después, Estados Unidos levantó las sanciones económicas que pesaban sobre él y su círculo más estrecho. La pena de cárcel le fue conmutada por una multa y, en la práctica, Dodik seguirá mandando.

El expresidente Dodik declaró tras conocerse los resultados: “Considero esto un apoyo para mí también, en circunstancias casi imposibles. Querían destituir a Dodik mediante un proceso político completamente injusto… y ahora tienen dos dodiks. Lo verán todos los días”, agregó hablando de sí mismo en tercera persona.

Tanja Topic, analista en la República Srpska, indica mediante correo electrónico que la mera celebración de estas elecciones ha sido importante para “restaurar la esperanza en el Estado de derecho”, siempre frágil en el país, según Topic. “Dodik participó en ellas, aunque no reconoce al Tribunal de Bosnia-Herzegovina. Aceptó el veredicto en su totalidad, aunque intenta demostrar a la opinión pública que será el presidente vitalicio”.

La analista serbobosnia hace hincapié en que la estrecha victoria del SNSD, “y aún no confirmada totalmente”, revela el estado de ánimo de la ciudadanía respecto al gobierno de Dodik. Explica que “un candidato prácticamente desconocido”, Branko Blanusa, del Partido Democrático Serbio (SDS), que había sido nominado por una formación “que lleva meses sin liderazgo”, obtuvo un resultado “excelente”.

El analista Topic cree que el resultado expresa el deseo de ver “caras nuevas y frescas” en la política. “La ciudadanía castigó al SNSD por varias razones: corrupción y clientelismo y arrogancia”, señaló en la mañana del lunes. “Aún persisten las sospechas de fraude electoral en algunas ciudades, por lo que la oposición no ha aceptado los resultados”.