Protestas frente a la embajada de EE UU en Madrid: “No puedo tolerar lo que le están haciendo a Venezuela”
Cientos de personas claman contra la captura de Nicolás Maduro y la intervención del país
Cientos de personas se han congregado este domingo frente a la embajada de EE UU, en el centro financiero de Madrid, para protestar contra la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la intervención del país por parte del Gobierno de Trump. Lo han hecho bajo el lema “Contra la agresión antiimperialista” en una concentración convocada por la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela en Madrid.
“He venido a manifestarme porque estoy en contra de lo que hace EE UU en Venezuela y otros países”, dice Alicia, de 75 años. Junto a ella, cientos de personas han cortado la calle Serrano en plena jornada de compras en la víspera de la llegada este lunes de los Reyes Magos para gritar: “Fuera criminal gringo”, “No queremos ser una colonia norteamericana” y “Fuera asesinos nazis”. Banderas de diferentes países de América Latina se han mezclado con banderas españolas republicanas. “Hay que cortar la calle, es la única forma de que nos escuchen”, dice Soledad mientras mira los más de 15 furgones de la Policía Nacional que custodian la embajada. “No puedo tolerar lo que están haciendo en Venezuela, no podemos tolerar que haya gobiernos que se quieran saltar las normas internacionales” dice José Martín Segovia, que ha venido acompañado de seis amigos jubilados.
“Vinimos porque esto es una agresión contra nuestra ciudadanía. Estaba muy indignada cuando me enteré de la noticia. Esto es un capítulo más de una lucha muy larga desde el secuestro del presidente legítimo de Venezuela”, asegura la venezolana Gladys Serrano, que sostiene una foto de Nicolás Maduro.
“Agresión imperialista”
Al lugar también se ha acercado la exministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha criticado públicamente la intervención estadounidense en Venezuela y la califica de “agresión imperialista contra Venezuela y América Latina”. Durante la manifestación, Belarra ha pedido al Gobierno romper con la política criminal de Trump y salirse de la OTAN.
Por su parte, la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid ha difundido este mismo domingo un comunicado en el que condena “con toda rotundidad” la operación militar estadounidense que derivó en la detención de Nicolás Maduro en Caracas. El colectivo califica la actuación de “ataque criminal” y denuncia una “agresión ilegal e injustificada contra la soberanía de Venezuela”. El texto sostiene que el objetivo de Washington sería “retrotraer al país a la condición de protectorado” y pone en valor los aliados latinoamericanos del chavismo.
