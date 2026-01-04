El Reino Unido y Francia atacan al Estado Islámico en Siria

Las fuerzas aéreas del Reino Unido y de Francia han lanzado este sábado un ataque conjunto contra una instalación del Estado Islámico (o ISIS) en Siria, según han afirmado las autoridades británicas. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de ese país ha anunciado el bombardeo exitoso contra una instalación cercana a la ciudad antigua de Palmira (en el centro de Siria) donde los yihadistas “muy probablemente” almacenaban armas y explosivos.

La intervención ha incluido el uso de bombas guiadas para golpear “el acceso a túneles que llevaban a la instalación [subterránea]”, asegura la nota difundida por el Ministerio, y añade que no existen indicios de que haya existido ningún riesgo para la población civil, puesto que es una zona montañosa “vacía” de residentes. “Los indicios iniciales sugieren que el objetivo fue atacado con éxito”, concluye el comunicado.

“La acción demuestra el liderazgo y el compromiso del Reino Unido para trabajar junto con nuestros aliados y para acabar con cualquier resurgimiento de Daesh”, ha reivindicado —empleando la transliteración del acrónimo del Estado Islámico en árabe— el secretario de Defensa británico, John Healey. Aunque el Ministerio ha identificado el objetivo del ataque como un almacén, el secretario ha indicado que la operación “elimina a terroristas peligrosos que amenazan nuestro estilo de vida” y muestra que las tropas británicas están preparadas “durante todo el año” para mantener al Reino Unido “seguro en casa y fuerte en el extranjero”.

La operación militar se produce en un momento en el que varios países regionales y occidentales tratan de impedir que Estado Islámico levante cabeza. En 2014, en plena guerra civil en Siria, la organización se llegó a hacer con el control de grandes territorios en ese país y en el vecino Irak, declarando un califato en la zona. La lucha de una coalición liderada por EE UU y participada por las fuerzas kurdas llevó ese proyecto a la desintegración un lustro después. A pesar de eso, las células yihadistas siguieron presentes en el territorio desértico que se expande desde la periferia de Damasco (al oeste de Siria) hasta más allá de la frontera iraquí.

Los combatientes islamistas esperaban su momento y lo terminaron encontrando: en diciembre de 2024, el caos que desató en Siria el derrocamiento del Gobierno de Bachar el Asad propició un vacío de poder que desde entonces utilizan para reagruparse, expandirse e incrementar sus ataques.

El 13 de diciembre, un simpatizante de Estado Islámico mató a tres estadounidenses —dos soldados y un intérprete— en la zona desértica de Palmira, que años atrás formó parte de los dominios de los yihadistas. En respuesta, la Casa Blanca lanzó el día 19 del mes pasado una gran ofensiva junto con las fuerzas jordanas que incluyó más de 70 objetivos golpeados por parte de decenas de aeronaves.

Este martes, Washington hizo saber que una serie de 11 actuaciones que sus Fuerzas Armadas llevaron a cabo de manera posterior, y que se alargaron durante seis días de diciembre, lograron “matar o capturar” a al menos 25 combatientes de ISIS, según un comunicado del Mando Central de los EE UU (CENTCOM). En la nota, el órgano militar, que tiene una base en Doha (Qatar), denuncia que la organización yihadista ha “inspirado al menos 11 complots o ataques” contra objetivos en el interior de los EE UU, algo a lo que la Casa Blanca “y sus aliados” han respondido durante los últimos 12 meses con la detención de “más de 300 terroristas”.

Entre esos aliados se encuentra de manera formal desde noviembre el Estado de Siria. El presidente interino, Ahmed al Shara, incluyó al país en la coalición internacional contraria al ISIS. Precisamente, el ataque contra los tres estadounidenses en diciembre tenía como objetivo una patrulla conjunta entre las fuerzas de EE UU y las de Siria.