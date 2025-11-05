El joven socialista Zohran Mamdani conquista Nueva York con su promesa de cambio frente a Trump

El candidato demócrata, de 34 años, derrota a su principal rival, Andrew Cuomo, tras una fulgurante campaña que lo llevará a ser el primer regidor musulmán de la ciudad y el más joven en un siglo

Zohran Mamdani, candidato por demócrata al Ayuntamiento de Nueva York que ha logrado encarnar en un tiempo récord tanto la esperanza de un cambio en los Estados Unidos de Donald Trump como una impugnación del poder establecido de su partido, hizo historia este martes a sus 34 años al convertirse en el primer socialista que regirá los destinos de la capital mundial del capitalismo y en el primer alcalde musulmán de la ciudad del 11-S. También, en el más joven en un siglo.

Su triunfo cuenta con pocos precedentes en una ciudad que ha elegido 110 alcaldes antes que él y en la que casi nadie lo conocía hace solo un año. Entonces, solo era un miembro más de la asamblea estatal de Albany. Desde ese discreto lugar, Mamdani ha viajado a toda velocidad rumbo a la fama global a lomos de una propuesta populista de izquierda basada en una apuesta por la asequibilidad que se demostró irresistible para los vecinos a los que cada día expulsa un poco más la urbe más poblada de Estados Unidos, que resulta ser también una de las más caras del mundo.

El nuevo alcalde, que también es el primer ciudadano de origen sudasiático en conquistar el bastón de mando de Nueva York, lo hizo gracias a una campaña fulgurante, apoyada en un dominio fuera de lo común del lenguaje de las redes sociales que volvió a demostrar en el momento del triunfo. Bastaron unos 45 minutos para que los principales medios estadounidenses, también la agencia AP, le dieran la victoria después de que los colegios electorales cerraran a las 21:00, y entonces su cuenta en X lanzó un sencillo video de 10 segundos. En él, se ve uno de esos inconfundibles vagones del metro de la ciudad llegar a la estación City Hall, y una voz anuncia a los viajeros: “La próxima y última parada es el Ayuntamiento”.

Mamdani da un discurso después de ganar la elección. Jeenah Moon (REUTERS)

A esos golpes de efecto, que Mamdani, o su campaña, lanzan sin aparente esfuerzo, se une también en un carisma a la vieja usanza, que recuerda al de esos políticos de las películas, cómodos estrechando manos y besando bebés. Con esa mezcla, Mamdani logró ilusionar a un ejército de unos 100.000 voluntarios, un movimiento surgido en apenas unos meses, que tocaron más de tres millones de puertas para pedir el voto para el candidato y repetir un argumentario con tres puntos que destacan por encima del resto: autobuses gratis, congelación de los alquileres controlados hasta 2030 y guarderías sin costo para los niños menores de cinco años.

Esas sencillas ideas le hicieron ganar con contundencia y por sorpresa en las primarias demócratas de junio. También primaron este martes, en una elección con participación récord de dos millones de personas, nunca vista dese 1969, en el favor de los votantes sobre las objeciones de sus adversarios. Estos, con el presidente Donald Trump en cabeza, trataron de hacerlo pasar por un antisemita irredento (gracias a su defensa de Palestina y por su denuncia del “genocidio” en Gaza), por un apologeta del terrorismo islamista y, sobre todo, en un comunista peligroso, listo para llevar a la bancarrota a la ciudad y a devolverle a sus peores pesadillas, a los años del plomo de la criminalidad desbocada.

Mamdani venció con holgura a sus rivales, que, justo es reconocerlo, no eran los adversarios mejor equipados. El principal era el exgobernador demócrata del Estado de Nueva York Andrew Cuomo, que había fiado a estas elecciones su resurrección política tras una ignominiosa renuncia en 2021 a una carrera de décadas, acosado por un escándalo de acoso sexual. Ni este −con su pedigrí (es hijo de otro gobernador, Mario Cuomo), su aroma a vieja escuela y su cercanía a los poderes económicos y al establishment del partido− ni el otro Curtis Sliwa −el aspirante republicano que nunca tuvo opciones reales en una plaza tradicionalmente progresista− pudieron con Mamdani, pese a que el lunes Trump apoyó a Cuomo. O tal vez fue por eso mismo.

Desde enero

Será a partir del 1 de enero, día en el que este jurará el cargo, cuando se podrá comprobar si esos temores son fundados o tan solo los fantasmas que agitó el poder establecido de la ciudad −los grandes empresarios y arrendatarios, los tiburones de Wall Street, los activistas por Israel y los mandarines culturales− para parar los pies a un candidato que se demostró imparable, sobre todo entre los jóvenes.

Nacido en Kampala (Uganda) en 1991 e hijo de intelectuales, la cineasta india Sami Nair y el académico de Columbia Mahmoud Mamdani, el triunfo del nuevo alcalde de Nueva York significa también la consagración de la alternativa, más a la izquierda que el Partido Demócrata, de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA son sus siglas en inglés). Se trata de una formación surgida de la decepción de la derrota de Hillary Clinton frente a Donald Trump en 2016 y al calor de la fallida campaña del senador por Vermont, Bernie Sanders.

Seguidores de Mamdani celebran en Brooklyn, el 4 de noviembre. SARAH YENESEL (EFE)

Ya dio sus primeros frutos en la escena nacional con la irrupción en 2018, año en el que Mamdani obtuvo la nacionalidad, de la figura de Alexandria Ocasio-Cortez. Ella, como el nuevo alcalde, es heredera de una tradición que hunde sus raíces en los años 20, con el candidato socialista a la presidencia Eugene Debs, bebe de los principios del New Deal de Franklin D. Roosevelt y tiene un antecedente directo en aquellos que salieron a las calles de Manhattan tras la crisis de 2008 para ocupar Wall Street.

Para un partido sin rumbo, sumido en una crisis existencial desde la derrota de Kamala Harris en noviembre pasado, el ascenso contra todo pronóstico de Mamdani supone una sacudida que obliga desde a su liderazgo a un debate sobre el futuro, en el que también tienen que contar las enseñanzas de las victorias de este martes en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey: ¿indica esa victoria que los votantes están ansiosos por un recambio generacional y por políticas más progresistas? ¿O es un error concluir que lo que tenga que decir una gran ciudad demócrata puede extrapolarse al resto del país, donde la prudencia invita desde hace décadas a los candidatos a viajar al centro para conquistar a los indecisos?

Lo que el triunfo de Mamdani parece confirmar es que ya no es posible, si alguna vez lo fue, ganar unas elecciones en Estados Unidos dentro de los confines de los partidos tradicionales, y que en la era de las redes sociales solo quien maneje los diferentes tonos del populismo, de izquierdas o de derechas, tendrá opciones en las urnas.

En eso se parece a Trump, con quien el candidato socialista no ha tenido miedo de compararse: suele insistir que lo que le llevó a él, con su pasado de rapero sin demasiada suerte, cuyo nombre artístico, Señor Cardamomo, también era un guiño a su herencia migrante, fue lo mismo que llevó al republicano a regresar a la Casa Blanca ahora justo hace un año: la certeza de que el costo de la vida se había hecho insoportable para los estadounidenses.

Una de las grandes preguntas en Nueva York es cómo piensa contestar Trump, que corrió a desmarcarse en su red social de las derrotas republicanas, al triunfo de Mamdani. Ha amenazado con reducir la aportación de fondos federales a su mínima expresión, y nadie está en condiciones de descartar que acabe mandando a la guardia nacional, como ha hecho en Los Ángeles o Washington, entre otras ciudades.

Mamdani en un mitin electoral celebrado en el barrio de Brooklyn, el 4 de noviembre. Jeenah Moon (REUTERS)

A primera hora del día en el que se convirtió en alcalde, Mamdani prometió de nuevo en un parque público de Queens que plantará cara a Trump. Lo hizo al principio de un esplendoroso día de otoño en Nueva York, cuando acudió a votar junto a su esposa, la ilustrador Rama Duwaji, en un colegio electoral de su barrio, en Astoria.

Esta vez, iba sin la corbata estrecha que ha convertido en los últimos meses en parte indispensable de su imagen, y que completan un traje negro y una amplia e inoxidable sonrisa. Conociendo su manejo de los mensajes, ese detalle solo podía indicar una cosa: tras una extenuante campaña de un año, Mamdani estaba listo para dejar de cortejar a sus vecinos y esperar que estos le dieran el apoyo que necesitaba para hacer, como acabó haciendo, historia de Nueva York.