El huracán ‘Melissa’ alcanza la máxima categoría en su avance hacia Jamaica

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su siglas en inglés) ha subido este lunes a la categoría 5 el huracán Melissa. Es la máxima categoría que pueden alcanzar estos fenómenos meteorológicos en la escala Saffir-Simpson. Formado el pasado martes en el mar Caribe, el huracán ya va camino de Jamaica, que ha puesto en alerta a la población de la isla por riesgo de vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas.

Tras su paso por Jamaica, la previsión es que Melissa siga su camino a Cuba entre el martes y el miércoles. Además de estas dos islas, que se prevé que sean las más golpeadas, el temporal ha alcanzado ya con fuertes lluvias tanto a Haití, con un balance provisional de cuatro muertos y 15 heridos, como a la Republica Dominicana. La agencia Efe ha informado además de que un millón de usuarios en República Dominicana se han quedado sin agua.

El huracán Melissa, entonces clasificado como de categoría 4, se desplaza hacia el oeste por el mar Caribe en dirección a Jamaica, en una imagen satelital compuesta obtenida por Reuters, el domingo. CIRA/NOAA (via REUTERS)

Según el servicio meteorológico estadounidense, el huracán se localiza a unas 315 millas (505 kilómetros) al suroeste de Guantánamo (Cuba), donde se han registrado ya vientos de máximos sostenidos de 160 mph (260 km/h), según Reuters. Se espera un giro lento hacia el noroeste y el norte hoy [este lunes] y esta noche, seguido de una aceleración hacia el noreste a partir del martes y que continuará al menos hasta el jueves”, ha señalado el NHC.