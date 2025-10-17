Trump indulta a George Santos, el congresista republicano que se inventó su currículo

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha conmutado este viernes la pena de cárcel impuesta a su correligionario George Santos, que se inventó su currículo y fue expulsado del Congreso al ser considerado indigno de ocupar el escaño, y ordenado su inmediata salida de prisión, donde cumplía una condena de siete años por un caso federal de fraude electrónico y usurpación de identidad agravada. Había ingresado en prisión en julio.

El mandatario ha recurrido, como acostumbra, a una publicación en su plataforma Truth Social para anunciar la medida de gracia. “George Santos puede ser un pícaro, pero hay muchos pícaros en nuestro país que no se ven obligados a cumplir siete años de prisión”, ha escrito Trump, según dice tras comparar su caso con el del senador demócrata Richard Da Nang Dick Blumenthal. “Como todos recuerdan, Da Nang afirmó durante casi veinte años que era un orgulloso veterano de Vietnam, que había soportado lo peor de la guerra, viendo heridos y muertos mientras corría por las colinas y los valles, con la sangre brotando de su rostro. Era ‘un gran héroe’, le contaba a todo el que quisiera escucharle... ¡Y entonces sucedió! Era un FRAUDE TOTAL Y ABSOLUTO”, afirma, en sus enfáticas mayúsculas habituales.

Por ese precedente rescatado ahora del olvido, Trump dice haber tomado la decisión de excarcelar al exrepresentante republicano, pero también, fundamentalmente, porque se trata de uno de los suyos. “[Da Nang] Nunca fue a Vietnam (…) Su condición de héroe de guerra era totalmente y completamente INVENTADA. Esto es mucho peor que lo que hizo George Santos, y al menos Santos tuvo el valor, la convicción y la inteligencia de VOTAR SIEMPRE A LOS REPUBLICANOS. George ha estado en régimen de aislamiento durante largos periodos de tiempo y, según todos los indicios, ha sido terriblemente maltratado. Por lo tanto, acabo de firmar una conmutación de la pena, liberando a George Santos de prisión, DE FORMA INMEDIATA. ¡Buena suerte, George, que tengas una vida estupenda!”, concluye el presidente.

El congresista Santos, que consiguió su escaño por Nueva York en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de 2022, vio desmoronarse la ficción que hacía pasar por vida cuando un periodista que investigaba a supervivientes del Holocausto en un condado de Nueva York descubrió que no era nieto de judíos ucranios perseguidos por Hitler y refugiados en Brasil, como afirmaba. Había pasado apenas un mes desde que fuera elegido.

Santos admitió las fabulaciones en una entrevista con el sensacionalista New York Post, después de que el diario The New York Times revelara, a partir de la información inicial, que el congresista había mentido acerca de su currículo y que no poseía el título universitario que decía tener. El neófito congresista —aún no había recogido siquiera el acta— afirmó durante su campaña que era egresado de la Universidad de Nueva York y que había trabajado en gigantes financieros de Wall Street como Goldman Sachs y Citigroup. También dijo que tenía una cartera inmobiliaria familiar de 13 propiedades; pero resultó no ser titular de ninguna, y sí vivir en una modesta vivienda compartida.

Santos, quien admitió haber mentido durante su campaña y haber robado a sus donantes, ingresó en julio en la prisión federal FCI Fairton, en el sur de Nueva Jersey. Un juez condenó al exlegislador de Nueva York a más de siete años de prisión después de que se declarara culpable de fraude electrónico y robo de identidad. El juez también le ordenó pagar más de 370.000 dólares en concepto de indemnización.

Santos fue uno de los “invitados especiales” de un cónclave de figuras marginales de la ultraderecha celebrado en Nueva York aquel mes de diciembre de 2022, cuando empezaron a aflorar sus mentiras. Esas figuras marginales se convirtieron dos años después en el hardcore del movimiento MAGA que llevó a la Casa Blanca por segunda vez a Trump. El congresista ahora indultado intervino también en la convención nacional republicana celebrada en julio de 2024 en Milwaukee y, durante la campaña de las presidenciales, en varios mítines de campaña de Trump en Nueva York.

Una muestra de fidelidad como la de Santos suele ser premiada con dadivosidad por el mandatario republicano. Nada más tomar posesión de su segundo mandato, en enero, Trump indultó a 1.500 personas procesadas por el asalto al Capitolio que él mismo, mal perdedor de las elecciones de 2020, animó y alentó el 6 de enero de 2021. A finales de mayo, firmó una nueva salva de 26 indultos, entre ellos los de un sheriff, un pandillero y un excongresista.