Muere el músico británico Chris Rea a los 74 años

El músico británico Chris Rea, que firmó éxitos como It’s all gone, Driving Home for Christmas, Josephine, On the Beach o The Road to Hell, ha muerto a los 74 años, segú ha informado un portavoz de su familia. “Falleció pacíficamente en el hospital después de una breve enfermedad”, dice el comunicado. Rea fusionó blues, pop, soul y soft rock en 25 álbumes de estudio. Vendió más de 30 millones de álbumes y tuvo varios éxitos en España en la década de los ochenta. Su música gozaba de un gusto por la melodía, los buenos arreglos y la voz profunda. Era perfecto para sonar en las emisoras de radio para público adulto.

Chris Rea nació en Middlesbrough (Cleveland), en 1951, en una familia de origen italiano que vivió de una heladería. Allí trabajó el joven Rea, ahorrando para comprar una buena guitarra eléctrica, algo que consiguió a los 19 años. Poco después entró en Magdalene, antiguo grupo de David Coverdale, que desde 1973 fue vocalista de Deep Purple y luego Whitesnake. Magdalene grabó un único single en 1974, antes de rebautizarse como The Beautiful Losers, un guiño a la novela de Leonard Cohen, que al año siguiente son reconocidos como “mejor nueva banda” por Melody Maker. No llegaron a beneficiarse de esa mención: la irrupción del punk rock revolucionó las reglas del juego en el panorama británico y le borró del mapa.

Su primer éxito llegó en Estados Unidos, donde su canción de 1978, Fool (If You Think It’s Over), alcanzó el puesto número 12 y le valió una nominación al Grammy como mejor artista revelación. “Hay personas a mi alrededor que me empujan a convertirme en estrella momentánea debido a la aceptación de mis últimos trabajos. Intento rechazar esta presión y me gustaría parecerme a músicos como Eric Clapton o Mark Knopfler, que mantienen su música por encima de todo”, dijo en una entrevista con EL PAÍS.

Los últimos años de la década de 1980 fueron su período de mayor éxito comercial: finalmente aceptado a pesar de situarse a menudo fuera de las tendencias dominantes del pop, Dancing With Strangers, de 1987, inició una racha de seis álbumes entre los 10 mejores del Reino Unido, dos de ellos llegando al número 1. En los años noventa y sobre todo en los 2000 su éxito fue decreciendo paulatinamente.

En 2016 sufrió un derrame cerebral y en 2017 se desplomó en el escenario durante un concierto en Oxford. Rea llevaba casado con su pareja, Joan, desde hacía décadas. La pareja tiene dos hijas: Josephine y Julia.