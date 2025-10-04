El apoyo a Palestina inunda las calles de Europa

Roma, Londres, París y Lisboa, entre otras ciudades, se llenan de multitudes que claman por el fin del genocidio de Israel en Gaza

La interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza ha desatado protestas en todo el mundo desde el pasado jueves. Este domingo se han convocado nuevas marchas en España, el Reino Unido, Francia e Italia, principalmente. Los manifestantes exigen la liberación de los tripulantes retenidos en una cárcel israelí y el fin de las masacres y la hambruna en la Franja, cuando está a punto de cumplirse el segundo aniversario del inicio de la ofensiva, el próximo martes.

España ha registrado por ahora las concentraciones más masivas: La mayor se ha registrado en Barcelona, donde han marchado unas 70.000 personas, según el Ayuntamiento, aunque los organizadores elevan la cifra a 300.000.

Italia

Decenas de miles de personas han ocupado el centro de Roma al grito de “Palestina libre” y en apoyo a la flotilla, en una nueva jornada de protestas seguida con atención por las autoridades, que temen infiltrados violentos. La manifestación ha comenzado en la explanada de la Pirámide y ha pasado por el Circo Máximo y el Coliseo hasta llegar a la plaza de San Juan de Letrán, donde está previsto que concluya. Hay cuatro kilómetros de gente entre el principio y el fin de la marcha y los organizadores estiman la asistencia por el momento en un millón de personas y la policía rebaja la cifra a 300.000.

Los asistentes han llevado consigo banderas palestinas, pancartas en apoyo a Gaza y contra los bombardeos de Israel. “Somos todos palestinos”, “Stop complicidad”, “Palestina libre”, “Somos todos antisionistas” o “Ahora y siempre resistencia” han sido algunos de los lemas más coreados.

En vista del resultado de las protestas de días anteriores, que registraron enfrentamientos entre policía y manifestantes en ciudades como Milán, Roma y Turín, las autoridades han desplegado numerosos agentes de policía y antidisturbios a lo largo del recorrido por el temor de que se repitan los altercados violentos.

Los organizadores de la marcha han anunciado que algunas personas que estaban viajando desde la región de la Toscana en autobús habían sido bloqueadas por la fuerza en la entrada de Roma, a la espera de inspeccionar los vehículos. La policía asegura que se ha incautado de algunas máscaras antigás y palos en un autobús en el que viajaban 60 personas en dirección a la capital italiana.

El Reino Unido

Centenares de personas se han concentrado en Trafalgar Square, la legendaria plaza en el centro de Londres, escenario de muchas manifestaciones históricas. Han acudido convocados por Defend Our Juries, la organización que en los últimos meses ha puesto en marcha una campaña para desafiar la decisión del Gobierno de Keir Starmer de declarar terrorista al grupo Acción Palestina (PA, en sus siglas en inglés). La Policía Metropolitana había pedido a los convocantes que suspendieran la protesta o la trasladaran a otro fin de semana debido a lo reciente del atentado terrorista del jueves contra una sinagoga en Mánchester.

La Policía Metropolitana de Londres se lleva a una mujer arrestada durante las manifestaciones a favor de Palestina, este sábado. Toby Melville (REUTERS)

Miles de agentes se han desplegado para reforzar la seguridad de templos judíos, centros cívicos y barrios donde se concentra esta comunidad. El primer ministro, Keir Starmer, también ha pedido, a través de la red social X, que “se respete el duelo de los judíos británicos”, porque “no es momento de avivar tensiones y provocar más dolor, sino de estar unidos”.

Los organizadores han ignorado las peticiones de la policía y del primer ministro. A la una de la tarde (dos de la tarde, en horario peninsular español), centenares de manifestantes han comenzado a escribir en las pancartas blancas que habían traído con ellos la consigna “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.

Bajo la legislación británica, esa acción constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo, y una multitud de agentes que se habían desplegado previamente por la zona han comenzado a arrestar metódicamente a todos los activistas. Muchos de ellos superaban los 70 años. Nadie ha opuesto resistencia. Uno a uno, algunos por su propio pie, otros llevados en volandas por los agentes, han entrado en los furgones policiales que rodeaban la plaza.

Aunque el número de asistentes en la plaza hacía indicar que Defend Our Juries no iba a lograr su objetivo récord de 1.500 arrestados, la Policía Metropolitana de Londres contabilizó más de 335 detenidos al final de la tarde.

Portugal

El asalto de la flotilla humanitaria, donde viajaban cuatro portugueses, incluida la diputada y líder del Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, también ha desatado una oleada de protestas en varias ciudades de Portugal. Una de ellas fue una concentración ante el Museo do Design, donde el jueves se celebró un debate entre los candidatos a la alcaldía de Lisboa, que se emitió en directo en la cadena pública RTP, con el sonido de fondo de los lemas de los manifestantes.

Este sábado está prevista una manifestación en Lisboa, que partirá de la plaza de Martim Moniz y culminará en la plaza de Rossio, convocada por organizaciones de apoyo a la causa palestina. Aparte de las protestas en la calle, el genocidio de Gaza se ha convertido en un asunto político interno al desvelarse que tres aviones militares para Israel hicieron escala en la base estadounidense de Lajes, en Azores, lo que algunos líderes de la oposición interpretan como una violación del embargo de armas a Israel.

Participantes en la protesta de Lisboa, este sábado. Armando Franca (AP)

Francia

En Francia también hay previstas manifestaciones en varias ciudades en apoyo a Palestina y a la flotilla. La marcha de París ha comenzado a las dos de la tarde en la Plaza de la República, donde miles de personas se habían concentrado ya el pasado jueves en apoyo a Gaza y para pedir el fin del genocidio. La iniciativa parte del Colectivo Nacional por una Paz Justa y Duradera entre Palestinos e Israelíes, pero el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) también ha llamado a movilizarse. Además de la protesta de París, se convocaron otras en ciudades como Toulouse, Burdeos, Mulhouse y Lieja, entre otras ciudades.

Una de las pancartas de la manifestación de París. Stephane Mahe (REUTERS)

Turquía

Desde la detención de los primeros barcos de la flotilla, las manifestaciones se han sucedido en las principales ciudades de Turquía, incluida frente a la Embajada de Estados Unidos en Ankara y el consulado de Israel en Estambul. En esta ciudad, la organización caritativa islamista IHH ha organizado una gran manifestación frente a Santa Sofía a fin de mostrar su rechazo al genocidio israelí y mostrar su apoyo a las nuevas flotillas que se dirigen hacia Gaza.