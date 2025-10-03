Una nueva flotilla de 11 barcos navega desde Italia rumbo a Gaza y espera llegar en dos días

El barco 'Conscience', el más grande de la nueva flotilla de 11 embarcaciones que navega rumbo a Gaza desde Italia, a su salida del puerto de Otranto, en el sur del país.

Italia se para en una huelga general por el asalto a la expedición humanitaria. Israel libera a los cuatro diputados italianos de la misión, que regresan este viernes a casa

Italia vuelve a pararse este viernes en una huelga general en solidaridad con Gaza, tras la realizada el pasado 22 de septiembre, convocada tras el asalto de Israel a la flotilla humanitaria, en la noche del pasado miércoles. Pero al mismo tiempo, las iniciativas no se detienen: una nueva flotilla de 11 naves, que ha ido zarpando en los últimos días y se está reuniendo en Creta, está ya rumbo a Gaza. Según los medios italianos, prevé llegar a la costa de la Franja en dos días.

Es un proyecto conjunto con 250 pasajeros de 25 países de las organizaciones Flotilla de la Libertad y Thousand Madleen. Transporta 18 toneladas de ayuda humanitaria y también médicos y periodistas. Es la segunda misión que parte después de que Israel interceptara la Global Sumud Flotilla, pues otra expedición aún más numerosa salió el jueves de Turquía con 45 embarcaciones.

Desde Otranto (Italia), los dos primeros barcos, uno de ellos de bandera francesa, partieron el 25 de septiembre. Dos días después, lo hicieron ocho más desde Catania. Por último, el martes zarpó de nuevo desde Otranto el buque más grande y símbolo de la iniciativa, el Conscience, de 68 metros y 1.029 toneladas. Es propiedad de la Mavi Marmara Foundation, que nació con las indemnizaciones que tuvo que pagar Israel tras el asalto, con 10 muertos, a la nave turca del mismo nombre que en 2010 ya intentó romper el bloqueo de Gaza con ayuda humanitaria. El pasado 2 de mayo fue atacada por drones en la costa de Malta, y ahora ha vuelto a hacerse a la mar tras haber sido reparada.

En cuanto a la suerte de los 36 activistas italianos de la flotilla detenidos por Israel, el Gobierno ha anunciado este viernes que los cuatro parlamentarios de la oposición que viajaban en la expedición ya han sido liberados y están en el aeropuerto de Tel Aviv, para viajar en el día de regreso a Italia. Se trata de Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto y Benedetta Scuderi. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, había mantenido varios contactos con su homólogo israelí solicitando su liberación inmediata.

Entretanto, este viernes en Italia, la tensión política es alta con la huelga general en marcha, porque no ha sido autorizada. Incumple las normas para organizar este tipo de paros, que necesitan diez días de aviso previo. Aun así, ya era imparable. Había recibido la víspera una adhesión general de la oposición y el mundo sindical. Este viernes, tras una nueva noche de protestas en todo el país ―solo en Roma hubo 50.000 personas en el Coliseo―, el país ha amanecido con la perspectiva de un bloqueo general de transportes, sanidad y educación. También porque se esperan manifestaciones en 100 ciudades.

En un marco general, la huelga es un escenario más del enfrentamiento entre el Ejecutivo de derecha de Giorgia Meloni y la oposición. Para la primera ministra, los miembros de la flotilla eran unos “irresponsables”, han actuado en realidad para atacar a su Gobierno, no les importan los palestinos y quien ahora se suma a la huelga general lo hace para tener “un fin de semana largo”. También el líder ultraderechista de la Liga y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, ha advertido, en referencia a los incidentes que se registraron en la huelga del pasado 22 de septiembre en la estación central de Milán: “Si prevalece la arrogancia y la violencia, sabremos cómo reaccionar”.

“Las plazas italianas estarán llenas a rebosar”, ha replicado Maurizio Landini, secretario general de CGIL, primer sindicato italiano, que ha pedido respeto a Meloni: “Un nivel tan bajo sinceramente no me lo esperaba”. El carismático líder sindical, del que se rumorea desde hace tiempo que podría saltar a la política y ser un buen candidato de la izquierda, cree que “un gobierno inteligente debería estar orgulloso de estas manifestaciones que defienden la humanidad y la solidaridad”. Para Landini, la huelga “demuestra la voluntad de las buenas personas que quieren parar un genocidio”. También la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático (PD), ha criticado a Meloni: “No se le ocurra tocar la huelga, estamos de la parte de los trabajadores”.